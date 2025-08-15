Antoni Canu: paraula i vida d’un poeta de l’Alguer

En un matí de primavera del 19 de maig de 1929, a Ocier, al cor de la Sardenya, era nat Antoni Canu. Era fill d’una terra aspra i generosa, marcada per l’olor de les herbes mediterrànies i pel cant antic de les gents que hi vivien. La sua infantesa fou feta de jocs senzills, de paraules sardes i de paisatges que quedarien per sempre gravats en la sua memòria. Quan encara era un minyó de deu anys, la vida portà la sua família cap a una altra riba de la mateixa illa: l’Alguer. Era una ciutat diferent, amb una llengua i una música nova als carrers. Allí, Antoni entrà en contacte amb l’alguerès, el català insular que, com un riu antic, havia travessat segles de resistència cultural. En molt poc temps, aquell jove de parla sarda escoltava, aprenia i absorbia l’esperit de la nova llengua. Era una immersió profunda. La paraula algueresa entrava dins ell com un batec, fins a esdevenir part de la sua identitat.
L’escola de la llengua
El 1985, amb un camí vital fet, Antoni decidí aprofundir encara més en la llengua que estimava. Es matriculà a l’Escola d’alguerès Pasqual Scanu, on, amb paciència i rigor, aprengué la norma escrita. Aquell aprenentatge li obrí les portes de l’expressió literària. Ja no es tractava només de parlar, sinó d’escriure, de fixar amb tinta els batecs de l’ànima. A partir de 1990, començà a escriure poemes en català. Les sues paraules tenien la transparència de les coses senzilles i l’arrelament de qui coneix el valor de la terra. La poesia de Canu es feia camí, sense pressa però amb una veu inconfusible.
Els llibres com a itinerari de vida
La sua trajectòria literària s’encetà amb Poesies (1995), un recull que ja mostrava la seua sensibilitat clara i directa. Després vingueren En l’arc dels dies (2000), on la mirada del poeta abastava el pas del temps amb serenor, i Nou Cant (2007), un crit d’amor i de reafirmació cultural.
El 2009 fou un any clau: es publicà Itinerari poètic, una antologia de la sua obra que venia a ser com un mapa de la seua vida en versos. Aquell llibre anava acompanyat d’un disc amb poemes musicats i recitats, posant la seua veu literalment en mans del públic. Després vingueren Les mies mans (2014), ple de gestos humans i quotidians, i Ànimes precioses (2019), on la maduresa literària brillava amb plenitud.
Premis i reconeixements
Els guardons arribaren amb el temps, com la llum que entra sense forçar. La Medalla d’Or Valente Faustini, el Premi Rafael Sari en diverses edicions, el Premio Ozieri di Letteratura Sarda, el Premi Joan Coromines… i, com a reconeixement major, la Creu de Sant Jordi l’any 2020, lliurada a l’Alguer el desembre de 2021, en plena emoció col·lectiva.
Però per a Canu, més enllà de les medalles, el veritable premi sempre fou el diàleg amb els lectors, la consciència d’haver deixat empremta en la llengua que estimava.
La meua mirada personal
La figura i obra d’Antoni Canu em va captivar des d’un primer moment. Malgrat la duresa de la pandèmia Covid de 2020, vaig poder sortir-me’n amb la redacció de la biografia Semblança d’Antoni Canu, que havia endegat l’any abans i va veure la llum finalment el 2022. Vaig intentar narrar amb afecte i rigor la trajectòria d’aquest veterà literat alguerès. Vaig remarcar com, malgrat haver nascut amb llengua familiar sarda, Canu trià el català com a llengua d’expressió poètica, en una època en què l’alguerès vivia moments difícils. La presentació d’aquell llibre, publicat per l’Editor Salvatore Izza conjuntament amb l’Obra Cultural de l’Alguer, a l’agost de 2022, fou un acte emotiu a **Santa Maria de la Palma, amb presència de l’autor i del biografiat, acompanyats per música i recitacions.
Un llegat viu
Avui, Antoni Canu és reconegut com un dels grans poetes vius de l’Alguer. La sua veu, feta de senzillesa i profunditat, ha estat capaç de connectar generacions i de reforçar la consciència lingüística i cultural de la ciutat. La sua obra no només és un patrimoni literari, sinó també un testimoni d’amor fidel a una llengua i a una terra. Ell mateix ho ha dit en més d’una ocasió: escriure en alguerès és “deixar florir la veu d’una memòria que no vol morir”. I potser per això, cada vers seu és com una llavor que, en caure en el cor del lector, comença a germinar.
Anàlisi de quatre poemes
El poema Vella Alguer és una peça breu però carregada de densitat simbòlica i emotiva, i el seu valor creix encara més si el llegim dins la seua trajectòria com a poeta arrelat a l’Alguer i compromès amb la preservació de la sua llengua.
Anàlisi temàtica
El poema comença amb una imatge doble: Lo cel mira / el tou cor atzur. Aquí l’Alguer és vista com un cor blau (atzur), una metàfora que uneix la ciutat al mar i al cel, però també a la sensibilitat i fragilitat d’un cor humà. Les muralles i torres ferides evoquen no només l’arquitectura històrica degradada pel temps, sinó també les ferides culturals i lingüístiques que la ciutat ha sofert.
L’expressió plena de malenconia / i de paraules callades posa de manifest una doble pèrdua: la nostàlgia per una esplendor passada i el silenci d’una llengua que ja no és la de tots al carrer. Les “paraules callades” són tant paraules no dites com paraules que ja no tenen qui les digui.
L’arrelament personal, quan diu en les tues ruïnes se fermi la mia veu, Canu declara la sua voluntat de fixar la pròpia paraula enmig de la decadència, com un acte de resistència i fidelitat. El poeta no fuig de la ciutat ferida; hi planta la seua veu com una llavor.
Els versos T’obriran encara les finestres tancades? introdueixen una pregunta oberta i carregada d’esperança. Les finestres simbolitzen l’obertura, la comunicació, la possibilitat que la ciutat torni a respirar vida i llengua.
L’interrogant On és la tua llum antiga / i la llengua dels pares? fa confluir patrimoni material i immaterial. La llum antiga és l’esperit d’un passat viu; la llengua dels pares és el fil trencat que connectava generacions.
La paraula reguines (d’origen sard) és especialment significativa: és un record d’infantesa lingüística i alhora una metàfora d’allò que sosté la identitat col·lectiva. Les arrels del temps són memòria i continuïtat, però també immobilitat si no hi ha brots nous.
Els versos finals (ressoni el meu cant pels antics carrers, / on hi havia perfums de vida) tanquen el poema amb una imatge sonora i olfactiva. El poeta vol fer ressonar la seua veu on abans hi havia una quotidianitat plena i viva, intentant reactivar una memòria col·lectiva.
Anàlisi formal
Llengua i registre
L’ús de l’alguerès és coherent amb la voluntat de l’autor: és la llengua que descriu i evoca el paisatge sentimental del poema. Les formes “lo”, “tua”, “mia” són pròpies de la varietat algueresa i reforcen l’arrelament lingüístic.
Vers lliure i fragmentació
El poema no té mètrica regular ni rima, però utilitza el vers curt i fragmentat per donar un ritme pausat, gairebé meditatiu, com si cada imatge hagués de ser contemplada lentament.
Imatges i metàfores
El cor atzur, les torres ferides, les finestres tancades, les reguines del temps… totes són imatges que combinen elements físics i simbòlics, fent del poema un espai on la realitat i la memòria es confonen.
“Vella Alguer” és un poema de nostàlgia activa: no es limita a lamentar la pèrdua, sinó que formula preguntes i afirma una presència —la veu del poeta— com a acte de resistència cultural. És un cant íntim però també col·lectiu, que posa el focus en la recuperació de la llum i de la llengua, entenent-les com a essències inseparables de la identitat de la ciutat.
Elegia de Figos
És un poema de fort component memorialístic i espiritual, on el record d’un lloc concret —Figos— es converteix en un espai sagrat i simbòlic. Canu utilitza un to elegíac que no és només lament, sinó també celebració i reconeixement d’una continuïtat més enllà de la mort.
Anàlisi temàtica
Invocació i desig de retorn
El poema s’obre amb “Deman de tornar encara / a les mies sacres joies”. El jo poètic expressa la voluntat de tornar a un espai estimat i sacralitzat pel record i l’experiència vital. No és un lloc qualsevol: és el centre emocional de la sua memòria.
Hi ha una estreta connexió amb la terra i amb els morts. “El demana també la terra” humanitza la natura, que també sembla reclamar aquest retrobament. La imatge de “Antoni i Pere / amb les mans obertes / a un’altra vida” evoca persones difuntes (familiars) que s’alcen del son etern, no com espectres foscos, sinó com figures acollidores que reben el poeta.
Aporta imatges agrícoles i sagrades. Els *grans arados” i les “altes espigues / dretes com vestals” combinen el món rural amb el món religiós-clàssic. Les vestals eren guardians del foc sagrat; aquí, les espigues dretes custodien el “foc” de la vida i la fertilitat de la terra. L’Olimp de l’or és una altra metàfora que eleva el camp al rang de divinitat.
Quan diu “De nou m’és concedit / de treballar la terra de Figos”, hi ha un agraïment profund: el treball no és un pes, sinó una gràcia. El topònim Figos és concret i personal, però dins el poema esdevé universal, com a lloc de bellesa perdurable.
La voluntat d’aturar el temps és un somni “que camina sense repòs”, és un desig d’eternitat, o almenys de suspensió del canvi. Aquest moviment del temps avança “vers aquell petit tancat / sobre la muntanya de vent clar”, imatge que condensa intimitat (tancat) i amplitud (vent clar).
El poema culmina amb sensacions sensorials: “perfurm se mançanella” i “el so de les campanes / de Santa Llúcia”*. La mançanella aporta aroma de calma i rusticitat; les campanes evoquen espiritualitat i connexió amb el sagrat. El tancament és gairebé metafísic: l’Altre Món i l’Advenir. L’Altre Món remet a l’espai dels morts o a una dimensió transcendent; l’Advenir, al futur, potser al renaixement o continuïtat de l’ànima. El poema així lliga passat, present i futur en un sol teixit.
Anàlisi formal
– Llengua: L’alguerès, amb formes com “mies”, “se” o“perfurm”*, és essencial per al to íntim i identitari del poema.
– Vers lliure: No hi ha mètrica fixa ni rima regular; el ritme és determinat per les pauses visuals i semàntiques.
– Imatges mixtes: Canu combina el real (arades, espigues, tancat, mançanella) amb el simbòlic-mític (vestals, Olimp, Altre Món).
– Tensió temporal: El poema juga constantment amb la idea de permanència (bellesa, somni d’aturar el temps) i de moviment inevitable (caminar sense repòs).
“Elegia de Figos” és un poema de retorn espiritual a l’essència: la terra natal o estimada, els éssers que la van habitar, les feines que li donaven sentit i els rituals que la sacralitzen. Canu construeix una visió on el paisatge rural es converteix en pont entre el món dels vius i el dels morts, i on el treball de la terra és alhora memòria, ofrena i comunió amb allò etern.És una elegia que no s’enfonsa en la tristesa, sinó que la transcendeix, transformant-la en gratitud i esperança.
La terra
Ès una poema de declaració d’amor i pertinença al món rural, però també una meditació sobre la identitat, el temps i la relació física i espiritual amb el sòl que ens sosté. Canu hi desplega una veu íntima, plena de gratitud i consciència del pas del temps.
Anàlisi temàtica
La terra com a mare. L’inici és clar i directe: “La mia segona mare / és estada la terra”. La metàfora maternal situa la terra com a figura protectora, nodridora i formadora. El fet que sigui “segona” implica que, després de la mare biològica, és la terra qui li ha donat creixement i sentit. La descripció de la terra que “aguantava el forment” i l’“ampla i groga marina” crea una imatge visual de camps plens de blat, comparats amb un mar daurat. Aquest mar no és d’aigua, sinó de cereals, i abraçar-lo és un gest de possessió amorosa i de voluntat de preservació (“per estimar-la i no perdre-la”).
L’“arado” és personificat com a “mestre” i “senyor del solc”. L’arada no només obre la terra física, sinó que obre també el camí de l’aprenentatge vital. El “solc” i la “terra que respira” suggereixen una terra viva, capaç de donar fruit i acollir el somni del poeta.
Quan afirma “Só estat espiga del camp, / del sol i de les estrelles”, el jo poètic es fusiona amb el cicle natural. És una afirmació de pertinença còsmica: la sua vida forma part del mateix ordre que regeix camps, astres i temps.
La darrera part del poema esdevé més reflexiva: “on lo temps / va gastant los anys, / eixugant les reguines”. Les reguines (arrels) es van assecant, símbol del desgast de la vida i de la pèrdua de vitalitat. Tot i això, el poeta acaba amb una imatge positiva: “on està el bategar de la vida”, suggerint que, malgrat el pas del temps i la decadència, la terra segueix essent centre vital.
Anàlisi formal
– Llengua: Escrita en alguerès, amb formes com mia, arado, solc, reguines, reforçant el vincle amb la identitat local i la tradició oral.
– Vers lliure: Sense mètrica fixa, el ritme es construeix a través de pauses i encavalcaments que reflecteixen la cadència de la meditació.
– Imatges clau: Segona mare: imatge fundacional de protecció i identitat. Ampla i groga marina: metàfora visual del camp de blat. Arado mestre i senyor*: símbol de treball, disciplina i arrelament. Espiga del camp, del sol i de les estrelles: unió entre l’humà, la terra i el cosmos. Reguines eixugades: mortalitat, decadència.
“La terra” és un poema d’arrelament i gratitud, on la relació del poeta amb el món rural és més que una experiència de treball: és una experiència fundacional de la seva identitat. La terra li ha ensenyat valors, li ha donat somnis i li ha recordat que tot, fins i tot les arrels més fortes, es veu afectat pel pas del temps. Tanmateix, el poema no acaba amb la mort o la pèrdua, sinó amb la imatge del bategar de la vida, que suggereix continuïtat, cicle i renovació.
Focs de Sant Joan
Aquest poema captura en imatges breus i intenses l’atmosfera festiva i màgica de la nit de Sant Joan, festa carregada de simbolisme al Mediterrani. És una peça que combina sensacions visuals, tàctils, olfactives i auditives per transmetre l’experiència col·lectiva d’una celebració ancestral.
Anàlisi temàtica
La força primitiva del foc fa que el poema obri amb una imatge poderosa: “Les flames / mosseguen la nit”. Les flames són actives, gairebé animals, i devoren l’obscuritat. Aquesta personificació expressa la capacitat del foc de transformar el paisatge nocturn i trencar el misteri de la foscor.
“Mill mans / teixen fills d’amor / entorn als focs” uneix l’activitat física (teixen) amb la creació simbòlica (fills d’amor). És una imatge d’unió comunitària: les mans de molts construeixen junts una festa que és, en essència, un acte d’afecte col·lectiu. L’acte de “saltar / entre les fulles flamejants” evoca els rituals de purificació i renovació associats a la nit de Sant Joan, on el salt per damunt del foc simbolitza deixar enrere allò vell i entrar renovat a un nou cicle. “Beure l’essència de l’alegria” és una metàfora de deixar-se impregnar per l’esperit festiu, que “dolçament entra en la sang”. Aquesta imatge transmet la idea que l’alegria no és superficial, sinó que penetra profundament, com si fos un elixir vital. El final amb “esclaten els cants / que envaeixen les estrelles” porta la festa a una dimensió còsmica. Les cançons no es queden a terra, sinó que pugen i envaeixen el cel, diluint els límits entre humans i univers.
Anàlisi formal
– Llengua: L’alguerès amb formes com mill (mil), se salta, teixen, manté el sabor local i oral de la sua poesia.
– Vers lliure: No hi ha estructura mètrica regular, però el ritme és àgil, amb frases curtes que transmeten l’energia i el moviment de la festa.
– Figures retòriques: Personificació: Les flames mosseguen, el foc balla. Metàfora: Beure l’essència de l’alegria. Hipèrbole còsmica: Els cants que arriben a les estrelles. Progressió: Comença amb una imatge visual forta (foc), continua amb accions físiques i col·lectives (teixir, saltar, beure) i culmina amb un esclat sonor i expansiu (els cants que arriben al cel).
“Focs de Sant Joan” és un poema de celebració pura. No hi ha nostàlgia ni reflexió melancòlica —com en altres peces de Canu—, sinó una exaltació del moment present, de la comunitat, del foc i de la música. La festa de Sant Joan hi apareix com un ritual de renovació i comunió entre persones i cosmos, on el foc és centre vital i alhora pont cap a una alegria universal.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!