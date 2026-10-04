ANTONI CANU, O EL SABOR DE LA MAR

No és fàcil dir el nom d’una ciutat
quan la ciutat és tan acolorida,
quan cada pedra guarda una edat
i cada carreró conserva una vida.
Però tu, Antoni amic, ho saps prou bé:
has après l’Alguer mirant-la de costat,
com qui contempla un vell déu que no sap què
ha fet amb els homes que li ha confiat.
Alguer, ciutat de sal i de memòria,
de bastions oberts damunt la mar,
on encara ressona una antiga història
que ningú no ha pogut del tot callar.
Perquè un dia, sota el cel de la Corona,
les naus catalanes travessaren l’horitzó,
i Pere el Cerimoniós, amb la mà que governa,
va inscriure en la pedra sa dominació.
I vingueren després reis, banderes,
virreis, decrets, uniformes i poder;
i el temps, que tot ho desgasta, va fer
de les victòries d’ahir simples quimeres.
Però hi ha coses que el temps no pot vèncer:
ni la mar, ni la pedra, ni la veu,
ni aquella llengua que va saber créixer
com una herba obstinada sota el peu.
Així la llengua catalana, perseguida
pels corredors foscos de la història,
va conservar, tossuda, la vida
i va fer de la paraula una victòria.
Tu ho saps, Antoni amic. I per això escrius.
No per adornar el silenci amb or vell,
sinó perquè hi ha silencis que són vius
i paraules que tenen gust de sal i mel.
Has escrit perquè la mar no oblida,
perquè les barques coneixen el seu port,
perquè una ciutat pot perdre una vida
i encara conservar l’entranya de la mort.
Hi ha en els teus versos aquella saviesa
dels homes que han mirat massa l’horitzó,
que saben que tota bellesa
porta amagada la seua destrucció.
Potser ho sabia Virgili quan cantava
les costes d’un món per vendre’s;
potser Homer, quan la mar s’alçava
i Ulisses no sabia si tornar o perdre’s.
I Dante, que va fer de l’infern un mapa,
hauria entès aquesta ciutat de sal,
on cada pedra sembla una etapa
d’un viatge entre l’etern i el mortal.
Però tu no necessites l’ombra dels antics
per trobar la grandesa de la teua terra:
et basten els pescadors, els carrers antics,
la llum sobre les teulades i la serra.
Et basta aquella parla que encara ressona
en la boca d’un minyó o d’un vell,
aquell català que el temps no abandona
i que duu la Mediterrània sota la pell.
I jo et veia caminar per la ciutat
amb aquell aire de qui escolta les pedres,
com si cada mur et confiés un secret
i cada finestra obrís un llibre de tenebres.
Tu pertanys, crec, a aquesta estirp antiga
dels qui saben que escriure és mantenir
una petita flama contra la fatiga,
un foc gairebé invisible abans de morir.
I així, entre la mar i les muralles,
entre Catalunya, Sardenya i l’horitzó,
has anat bastint les teues paraules
com qui aixeca una casa envers el món.
I si algun dia els historiadors diran
que els regnes passen, que les pàtries canvien,
que els imperis cauen i els mapes es desfan,
tu podràs respondre que les veus sobreviuen.
Perquè l’Alguer no és només una ciutat:
és una pàgina arrancada d’un llibre,
és un fragment de temps petrificat,
és una veu que el vent encara descriu.
És la finestra oberta damunt la mar,
és el vell bastió contra la tramuntana,
és la paraula que es nega a naufragar,
és la nit que es torna tan ufana
I tu, Antoni amic, has estat testimoni
d’aquest miracle discret i tenaç:
que una llengua, sense trons ni patrimoni,
puga sobreviure només perquè es parla.
Per això el teu nom ja no és només teu:
queda lligat a aquesta geografia
on la mar sembla escriure, amb llum i neu,
els versos que no caben en cap poesia.
Quan arribi la vesprada, i l’Alguer calli,
i el sol s’enfonsi darrere de Cap de la caça,
quan la llum mori lentament pel carrer
i només quede el vent damunt la plaça,
potser encara escoltarem, entre les pedres,
una veu antiga parlant català,
una veu feta de centúries i de cendres,
una veu que ni la mort no podrà apagar.
Aleshores sabrem, Antoni amic, que escriure
no és només deixar paraules sobre el paper:
és donar una altra vida al que ha de morir,
és salvar de la nit allò que encara pot ser.
Que vinguen els reis, les guerres i els imperis,
que els mapes siguen corregits una altra vegada;
la història té els seus déus i els seus misteris,
però la llengua té una memòria obstinada.
I mentre algú diga Alguer amb tendresa,
mentre algú recorde els vells carrers,
mentre una veu conserve aquella estranya bellesa
d’un català antic com és de menester,
tu hi seràs, Antoni amic, com hi és la llum
quan encara no ha marxat del tot el dia;
com una brasa sota la cendra i el fum,
com un sinonim sempre d’alegria.
Perquè els poetes no aturen la història,
ni poden governar la mar ni el vent:
però saben convertir l’oblit en memòria
i fer que dure un instant eternament.
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