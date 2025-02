Alguer, Cor de Paraules Eternes: Un Viatge a Través de l’Ànima de la Nostra Llengua

A l’Alguer, on la mar i el cel es fonen en un horitzó infinit, les paraules antigues bateguen amb força. El català de l’Alguer, l’alguerès, llengua de remembrances i d’històries, ressona pels carrers empedrats i entre les muralles que guarden els secrets de les centúries.

Com una brisa marina que acaricia l’ànima, l’alguerès esdevé una melodia dolça que dansa entre les onades i s’enlaira fins als estels. Amb cada paraula pronunciada, sembla que el temps es desdibuixi i les veus dels avantpassats tornen a la vida.

Ignasi Pillito, arxiver de Càller, va deixar la seua petjada en els Jocs Florals de Barcelona el 1864. Josep Frank i Joan de Giorgio Vitelli, amb els seus versos, van enaltir la llengua en publicacions del Principat. Carme Dore, Joan Pais, Antoni Ciuffo (Ramon Clavellet) i Joan Palomba van animar el moviment catalanista de la Palmavera a l’Alguer, perpetuant la flama de la cultura les seues paraules en terres antigues.

Tots ells havien sentit la necessitat de revifar la llengua de la terra, la qual varen descobrir literàriament a partir del mestratge del primer gran poeta alguerès en català, Josep Frank, a finals del segle XIX, i també dels estudis d’aquell gran homenot de la catalanitat que va ser el reusenc Eduard Toda, el qual va exercir com a cònsol a Sardenya. El grup va dedicar-se a la poesia i a la recerca lingüística, també a la recuperació dels arxius i les tradicions alguereses.

Van entrar en contacte amb Mn. Antoni M. Alcover, el capellà i prestigiós lingüista manacorí que estava buscant col·laboradors per al seu majestuós diccionari català-valencià-balear. També dos d’ells varen prendre part en l’històric 1r Congrés internacional de la llengua catalana que va celebrar-se a Barcelona a l’octubre de 1906.

Escoltem com sona l’Himne alguerès de Clavellet:

Dara banda da punent

hi ha una terra llunya llunya

és la nostra Catarunya

beglia forta i renaixent.

En allà, nostrus jalmans,

rarimits de la gran prova,

van cantant la cansó nova

que atravessa monts i prans.

És un crit atrunaró

per la catalana terra,

que mil ànimas enserra

en un llass de jalmanor

Aquest crit és arribat

fins a la nostra terra

Ccatarans de l’Alguer curatja

no ubrirem nostru passat.

En lo sou gruriós camí

Catarunya sempre avança;

i per tot hont passa, llansa

la llevor ca da frurir

O jalmans, no dispersem!

Catarunya està fent via.

Prest arribarà’l dia

en que tots ranaixerem!.

Als anys 1960, Antoni Simon i Mossa, fundador del Centre d’Estudis Algueresos, va traçar la gramàtica de l’alguerès, mentre Pasqual Scanu, amb la seua poesia i l’Escoleta del Bon Pescador, donava veu als pescadors de la costa. Rafael Sari, amb els seus poemes, organitzava els Jocs Florals de l’Alguer, mantenint viva la flama de la nostra llengua amb la seva poesia vibrant. Antonella Salvietti, Antonio Ballero de Càndia, Rafael Catardi, Pasqual Gallo, amb música i poesia, varen fer reviure el fet algueresista. Sobretot la figura immensa de Rafael Garia, que va deixar petjada allargada, i Mn. Francesc Manunta que composava versos des de l’Amazònia.

En l’actualitat, autors com Guido Sari i Antoni Coronzu continuen enriquint l’alguerès amb les seues obres plenes de passió. Els cantautors com Antonello Colledanchise, Claudio Sanna, Davide Canu i Franca Masu han reviscolat la llengua amb les seues melodies, donant-li nova vida i esperança. La seua música és un far que guia les ànimes perdudes cap a les arrels de la nostra cultura. Hem de tenir uns mots de remembrança per Pau Dessí, que ens va deixar fa uns mesos, i que cantava Estellès, Papasseit, Espriu.

L’Obra Cultural de l’Alguer, Òmnium Cultural, la Plataforma per la Llengua i l’Ateneu Alguerès treballen incansablement per preservar i promoure l’alguerès. Són guardians de la nostra identitat, protectors d’una herència que ens defineix i ens uneix. Persones com Irene Coghene i Mauro Mulas, Antonio Martinelli i el barber Ángel Marescas són testimonis vius de la perseverança i l’amor per la nostra llengua. La seua dedicació és un testimoni d’esperança i un recordatori constant que l’alguerès no és només una llengua, sinó una forma de vida.

Personalment, com a biògraf d’Antoni Canu i d’Antonello Collendanchise, he tingut el privilegi de conèixer de prop la seua obra i la seua passió per l’alguerès. La seua dedicació ha estat un far per a molts, inspirant noves generacions a estimar i preservar la nostra llengua.

Gavino Balata, novel·lista de renom, ha sabut plasmar amb mestria la riquesa i la diversitat de l’Alguer en les seues obres, donant veu a històries que reflecteixen l’ànima del nostre poble.

A l’Alguer, la ciutat és coneguda com la Barceloneta sarda, la barçaruneta. El català de l’Alguer és una llengua que ens uneix, que ens defineix i que ens recorda d’on venim. Defensar la nostra llengua és defensar la nostra identitat, la nostra història i el nostre futur.

Els pescadors, al moll, usaven l’alguerès per comunicar-se, llançant les seues xarxes de mots, construint ponts de paraules mentre treballaven. Aquesta llengua viva també es troba a les botigues de sempre, on els comerciants, amb un somriure, acullen els clients en alguerès, mantenint la flama de la nostra identitat. Al mercat de l’Alguer, lloc emblemàtic, pots trobar parades on la llengua ressona, una música que acompanya els colors i les olors de la vida quotidiana.

Historiadors joves com Marcel Farinelli han pres el relleu, explorant les arrels de la nostra història i donant nova llum a la nostra herència. L’ofici de la Generalitat a l’Alguer, amb Gustau Navarro i Janin Ros, treballa incansablement per enfortir els lligams amb Catalunya, preservant i promovent la nostra llengua i cultura.

A l’Alguer, enmig dels sospirs de la mar i el cant dels ocells, l’alguerès s’alça com una flama viva. És més que una llengua; és l’ànima d’un poble, la història d’una terra. Com les ones que mai no deixen de petar contra les roques, l’alguerès perdura.

Qui, on la paraula esdevé música i el so s’endinsa en el cor, defensar la nostra llengua és defensar la nostra identitat. Cada mot és un tresor, cada frase una part del nostre llegat. No deixem que el silenci apagui la nostra veu, perquè en l’alguerès trobem la força del passat i l’esperança del futur.

Com deia Antoni Canu en “Vella Alguer”:

Lo cel

mira

lo tou cor atzur,

les muralles

i les torres ferides.

Vella ciutat, plena de malenconia

i de paraules callades,

en les tues ruïnes

se fermi la mia veu.

Te obriran encara

les ventanes tancades?

On és la tua llum antiga

i la llengua dels pares?

Aquí on són

les raguines del temps,

ressoni lo meu cant

pels antics carrers,

on hi havia perfums de vida.

En aquest Dia Internacional de la Llengüa Materna, celebrem l’alguerès, tresor valuós que ens recorda la riquesa de la diversitat lingüística. Guardem-lo al nostre cor i fem-lo florir, perquè cada paraula és un lligam amb la nostra història, un pont entre el passat i el futur. Com les onades que mai no deixen de bressolar la costa, que la veu de l’alguerès continuï ressonant, plena de vida i esperança.

PER UNA SUITE ALGUERESA, DE SALVADOR ESPRIU

Estimat

Rosselló,

si podies

venir

amb la barca

del temps,

amb el vent

de llevant,

a l’Alguer,

i senties

amb mi

com és viu

i arrelat,

i tan clar,

aquest nostre

parlar

català

de l’Alguer,

com et diu

el teu nom

i somriu

la ciutat

de l’Alguer,

allunyat

amic meu

que ara ets

als xiprers,

a l’indret

on comencen

a obrir

el record

i el veler

el camí

que et va ser

sempre car,

el camí

de la mar

de l’Alguer.

II

Sota l’esvelt campanar poligonal,

a la ciutat del nostre extrem llevant,

sentim encara, ben arran de la mar,

bellament als llavis dels homes de la mar,

la clara llengua que ens uneix a tots,

de l’extens palmerar al blanquinós estany,

des de l’indret on sóc fins a aquells cims,

a l’ample i llarg llindar de l’aridesa.

Aquesta llengua esdevinguda a poc a poc

el just i dur suport de la meva ira,

de la nostra freda, obstinada, invencible passió.

Desperta’t, desperta’t, mare, mare l’abella, i deixa’m

el teu agut fibló perquè pugui servir-te

sempre en l’honor i en el redreçament de la veritat.

I tu, que morires jove i saps així somriure,

alliberat del temps, en el fons del record,

fes resplendir en la nit les paraules que ens calen

per atacar i ferir, per rompre i traspassar,

perquè el meu poble, alçat, de nou torni al camí.