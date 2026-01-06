5 TANKES DE NIT DE REIS

1
Nit de Reis freda
l’alè fa nuvolada
tota ben blanca.
El foc dona esperança,
tothom fa bona cara.
2
La cavalcada,
a poc a poc avança,
en lluna plena.
Porta joguina nova
que deixa a cada casa.
3
El fred s’impregna,
el glaç forma l’estrella
de reialesa.
El xiquet riu i espera,
amb tota galivança.
4
Jornada blanca,
se sent com la campana
arreu ressona.
La mama omple la tassa
de dolça xocolata.
5
Somriu la vida,
el xiquet rei de casa,
la nit l’inspira.
El fred lluny de la porta
la llar molt bé s’escalfa.
