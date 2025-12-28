5 tankes de nit de pluja

1
La nit mullada,
la pluja lenta baixa,
la sento en calma.
La terra assaonada
reviu bellesa.
2
Nadal de pluja,
l’hivern quan se’ns desvetlla,
terra que banya.
Ben sana que és la vida,
els tolls rebossen d’aigua.
3
Nit sense lluna,
la pluja la fa obscura,
terra que encega.
Només se sent la dolça
remor que del cel baixa.
4
Pluja nocturna,
eixa fortor de l’aigua,
un xic espanta.
La porta ben tancada,
del perill ens resguarda.
5
El tro que esclata,
un llampec il.lumina
el fang de l’horta.
Ufanosa olivera,
ben bella se’ns presenta
