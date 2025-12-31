5 Tankes de cap d’any

1.
La nit darrera,
brilla la lluna nova
és llum de festa.
El temps que lent respira,
ens canta bé i engresca.
2.
So de campana,
l’any vell cau com fullatge.
dotze vegades.
La més gran galivança
ens omple la vetllada.
3.
Nit de promesa,
el futur encès batega,
als llavis cava.
Un pont és cada passa,
L’ombra d’ans és llum ara.
4.
De matinada,
la gresca se’ns enlaira.
el cant esclata.
Un any que encara és tendre,
de pressa s’acompassa.
5.
Any que comença,
entra amb esperança
car la nit canta.
L’amor tostemps camina
per la bella sendera.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!