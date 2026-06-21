4 col·loquis a l’estil Despuig, homenatge a Manuel Pérez Bonfill

1. Col·loqui sobre l’estat de l’ensenyament
Anant una tarda vora lo riu, trobaren-se don Pedro, cavaller valencià molt exercitat en negocis públics, i Lívio i Fàbio, hòmens amadors de lletres i curiosos dels costums presents. I havent vist passar una colla d’estudiants descompostos i cridaners, començaren entre ells aquest col·loqui.
DON PEDRO — Gran mutació veig jo en les escoles d’ara. Tot lo món parla de noves pedagogies, innovacions i reformacions contínues, i no obstant això sento los mestres més fatigats i descontents que mai. Açò em posa admiració, car mai no s’havia gastat tant en ensenyament ni s’havia fet tan gran aparat de paraules.
LÍVIO — Senyor don Pedro, gran part d’eixa fatiga naix de la molta càrrega que l’administració posa damunt dels mestres. Hui lo professor viu més ocupat en escriure memorials, informes i justificacions que no en exercitar les lletres. Tant són los papers i juntes que a penes resta temps per a ensenyar.
FÀBIO — Açò mateix he sentit dir a molts. Que abans preparaven lliçons, i ara preparen documents.
LÍVIO — I així és la veritat. Cada any muden noms, mètodes i ordenacions, com si les escoles fossen camp d’experiments. Lo que un govern ordena, lo següent ho desfà, i mentrestant los mestres resten confosos i los deixebles pitjor instruïts.
DON PEDRO — També sento gran clamor sobre les ràtios, mot modern que no entenc gaire.
LÍVIO — No significa altra cosa sinó multitud excessiva dins una aula. Volen que cada alumne siga atès segons sa necessitat particular, i alhora n’amuntonen trenta o més davall un sol mestre. Allí hi ha uns aplicats, altres indòmits, alguns necessitats de gran ajuda i altres que ni tan sols entenen bé la llengua. Digueu-me vós quin home podria satisfer tanta diversitat sense acabar rendit.
FÀBIO — I encara molts pares volen que llurs fills siguen tractats com infants de rei.
LÍVIO — Açò és altra gran dificultat. Antigament la família i lo mestre caminaven concordes; ara, si un alumne és reprès, molts pares acudeixen primer a defensar lo fill abans de saber la veritat del cas.
DON PEDRO — Amb tot, no negareu que gran part del poble té per privilegiat l’estament dels professors. Veuen en ells estabilitat, llargues vacances i moltes seguretats que altres oficis no coneixen.
LÍVIO — Lo poble veu la part exterior, mas ignora la interior. No veu les hores de correcció, preparació i neguit, ni la contínua tensió de governar joventuts desordenades.
DON PEDRO — Açò us ho concedeixo. Mas també conec casos de qui converteix qualsevol petita molèstia en baixa llarga, sabent que lo sistema rarament lo contradirà.
FÀBIO — I aquestes absències no deuen fer petit mal.
LÍVIO — Ben gran lo fan. Car los alumnes resten desatesos i los altres mestres han de sostenir encara més càrrega. I jo no negaré que, així com hi ha excel·lents professors, també n’hi ha alguns que s’han acomodat excessivament a la protecció del càrrec.
DON PEDRO — Per això dic que ni tota queixa és justa ni tota crítica és enveja. Conec mestres digníssims, mereixedors de major honor i salari, i altres que semblen haver convertit la plaça pública en refugi perpetu.
FÀBIO — Així, ni tots los mestres són màrtirs ni tots privilegiats.
LÍVIO — Exactament. Mas lo pitjor és que l’administració no premia prou los bons ni castiga los negligents. D’aquesta manera, los diligents se cansen i los ociosos viuen segurs.
FÀBIO — I encara em sembla que s’ha perduda gran part de l’autoritat antiga del docent. En altres temps, reprendre un deixeble era cosa natural; ara pareix que lo mestre haja de demanar perdó per exercir disciplina.
LÍVIO — I tanmateix, sense disciplina no hi ha estudi, ni sense esforç hi ha saber durable.
DON PEDRO — Ni ciutat ben governada. Car lo mestre ha de ser honrat i respectat, però també digne de tal respecte.
FÀBIO — Potser lo gran error del nostre temps és voler escoles excel·lents sense voler-ne pagar lo preu: ni en diners, ni en treball, ni en obediència.
DON PEDRO — Molt bé ho haveu dit. Car tota república que té en poc los seus mestres acaba ignorant fins i tot lo nom de saviesa.
I així acabaren llur col·loqui, concordant tots tres que l’ensenyament no es millorarà solament ab lleis noves, sinó ab més seny, menys aparences i major estima de les lletres i dels qui les ensenyen.
2. Col·loqui sobre l’estat de la llengua catalana
Anant una tarda vora lo riu, trobaren-se don Pedro, cavaller valencià molt exercitat en negocis públics, i Lívio i Fàbio, hòmens amadors de lletres i curiosos dels costums presents. I sentint parlar diverses llengües entre la gent que passava, començaren entre ells aquest col·loqui.
DON PEDRO — Gran tristesa me causa veure com la nostra llengua, que en altres temps ressonava en corts, ciutats i cancelleries, és ara tinguda per molts quasi com parla baixa i de poca dignitat.
LÍVIO — I no sense causa vos dolgueu, senyor. Car lo mal major no és que la llengua haja perdut noblesa en si mateixa, sinó que molts dels seus propis fills l’han començada a tenir en poc.
FÀBIO — Açò es veu clarament en les escoles. Molts infants aprenen català dins les aules, mas tan prest com ixen al pati muden immediatament al castellà, com si parlar la llengua natural los fos motiu de vergonya.
DON PEDRO — Estranya cosa és aquesta: que una llengua sia ensenyada i, alhora, abandonada pels mateixos qui la saben.
LÍVIO — Car les llengües viuen més per ús i costum que no per lleis. Si los jóvens no la tenen per natural en lo joc, en l’amistat i en la conversa ordinària, de poc serviran pragmàtiques ni ordinacions.
FÀBIO — I encara hi ha qui diu que promoure lo català és imposició, quan lo castellà domina ja en quasi totes les parts: en lo comerç, en los espectacles i en gran part de les converses públiques.
DON PEDRO — Al regne de València bé sabem què és semblant mal. Allí molts han volgut persuadir lo poble que parlar valencià és cosa de gent rústega o antiga, i no llengua apta per a totes les dignitats.
DON PEDRO — Mas jo sempre he tingut per certa aquella paraula antiga: “los valencians d’ací de Catalunya són eixits, y la llengua, de Catalunya la tenim, encara que per lo veïnat de Castella s’és molt trastornada”.
LÍVIO — I tanmateix, quina llengua més noble produí Ausiàs March, Joanot Martorell i sor Isabel de Villena? Quina altra donà al món un llibre tan singular com lo Tirant lo Blanc?
FÀBIO — Ni tampoc en les Illes la situació és reposada. Sento dir que lo parlar mallorquí, menorquí i eivissenc recula cada dia davant llengües forasteres i davant governs poc amatents a conservar-lo.
LÍVIO — I bé deia encara aquell mateix col·loqui antic que en Mallorca, Menorca i Eivissa “restà la llengua catalana, com encara per avui la tenen”.
DON PEDRO — A la Franja de Ponent encara és més miserable lo cas, car molts no gosen ni anomenar catalana la llengua que parlen de llurs pares i avis.
LÍVIO — Açò és gran misèria de l’esperit: negar lo propi per temor o per conveniència.
FÀBIO — I què direm de Catalunya del Nord? Allí pareix lo català arbre vell i mig sec, que sobreviu més per memòria dels ancians que no per força dels jòvens.
DON PEDRO — Més admirable encara és lo cas de l’Alguer, ciutat apartada en terra de Sardenya, on després de tants segles encara resten hòmens que conserven nostra llengua com qui guarda una petita flama enmig de grans vents.
LÍVIO — Açò mostra clarament que les llengües no moren tant per persecució estranya com per abandó interior. Mentre hi haja qui estime parlar-la, escriure-la i ensenyar-la, no serà del tot vençuda.
FÀBIO — I certament no és llengua pobra ni mancada de glòria. Car poques nacions poden mostrar unes lletres tan il·lustres. Quina suavitat en March, quina elegància en Corella, quina invenció en Martorell!
DON PEDRO — I encara en nostres dies no manquen bons poetes i escriptors. Mas pareix que molts estimen més allò que ve de fora que no los propis tresors.
LÍVIO — Açò és mal antic entre nosaltres: tenir en poc lo que és nostre fins que l’estranger ho lloa.
FÀBIO — Emperò encara resta esperança. Car mentre hi haja cases on se parle, escoles on s’ensenye i llibres on s’escriga, la llengua conservarà vida.
DON PEDRO — Sí, mas no bastarà conservar-la com relíquia antiga. Cal que sia llengua viva del carrer, del mercat, del joc i de l’amistat.
LÍVIO — Molt bé ho haveu dit. Car les llengües no viuen per força de lleis, sinó per amor, costum i voluntat dels pobles.
I així acabaren llur col·loqui, restant concordes que la llengua catalana, encara que combatuda i afeblida en moltes terres, conserva prou memòria i dignitat per a reviure gloriosament, si los seus parlants no l’abandonen per negligència, temor ni vergonya.
3. Col·loqui sobre poesia i teatre en la llengua catalana
Anant una tarda vora lo riu, trobaren-se don Pedro, cavaller valencià, i Lívio i Fàbio, hòmens amadors de les lletres i de les arts escèniques. I havent vist un grup de joves recitant versos en una plaça, entraren en col·loqui sobre la poesia i lo teatre de la nostra llengua.
DON PEDRO — Gran meravella és per a mi veure com la poesia, que fou en altres temps honra de prínceps i de corts, és ara conreada entre nosaltres amb tanta diversitat, mas no sempre ab lo respecte que mereix.
LÍVIO — Cert és, senyor. Car la paraula poètica és antiga com lo món mateix: ja los grecs cantaven Homer i Safo, i los romans elevaven Virgili i Horaci com a models de perfecció. I encara hui ens parlen com si foren vius.
FÀBIO — I de la nostra terra, què direm? Que en lo Segle d’Or català floriren March, Roís de Corella, Jordi de Sant Jordi i tants altres, que donaren llengua alta i subtil al vers.
DON PEDRO — I despús vingué la decadència, però el nostre Vicent Garcia va fer gran poesia a Vallfogona. Mas la Renaixença tornà a alçar la veu de la llengua, com qui desperta un poble adormit.
LÍVIO — I en temps més propers, quants noms il·lustres! Salvador Espriu, que feu del mite i de la meditació una pàtria moral; Vicent Andrés Estellés, que convertí la vida quotidiana en grandesa poètica; Pere Quart, que amb ironia i veritat despullà lo món; i Josep Carner, que fou anomenat “príncep dels poetes”.
FÀBIO — I no oblidem Maria Mercè Marçal, que alçà veu nova i femenina en la poesia, ni tants altres que continuaren obrint camins.
DON PEDRO — En terres de Tortosa mateix hi ha hagut poetes de gran vàlua, com Manuel Pérez Bonfill, Gerard Vergés i Zoraida Burgos, que han donat dignitat a la paraula enmig de temps difícils.
LÍVIO — Certament, i encara altres veus locals i universals alhora, com les d’aquells que fan de la poesia un acte de resistència i de vida.
FÀBIO — I què direm del teatre? Car allí la paraula es fa cos i acció, i lo vers ix de la pàgina per habitar l’escena.
LÍVIO — Lo teatre és antiga art també, puix ja los grecs tenien Sòfocles i Eurípides, i los romans Plaute i Terenci. I en la nostra llengua ha tingut moments de gran força, encara que sovint ha hagut de lluitar contra dificultats de representació i de públic.
DON PEDRO — Jo he sentit dir d’un home del nostre temps, Manuel Pérez Bonfill, que no sols fou mestre i narrador, sinó també esperit atent a la dignitat de la paraula dita i escrita, i que entenia la literatura com a servei a la llengua i al país.
FÀBIO — I açò mateix és lo que fa gran la tradició: que no és només ornament, sinó consciència. Cada poeta i dramaturg és un testimoni del seu temps.
LÍVIO — I encara n’hi ha molts en terres valencianes, mallorquines i de la Franja, que continuen fent poesia amb esforç i fidelitat, com Marc Granell, Jaume Pérez Muntaner o Emili Bertomeu, i tants altres que mantenen viva la flama.
DON PEDRO — I també Antoni Canu i Guido Sari a l’Alguer, que mostren com fins en terres llunyanes la llengua pot fer flor si hi ha cor que la sostinga.
FÀBIO — I no és menor cosa recordar aquell vers que corre de boca en boca, de Desideri Lombarte, que diu amb força profètica: “quan no quedarà res, quedarà la paraula”.
LÍVIO — Gran sentència és aquesta, car la paraula és últim refugi de la memòria humana. I mentre hi haja qui la diga i la cante, no serà perduda la nació que la parla.
DON PEDRO — Així doncs, podem dir que la nostra llengua, encara que combatuda i dispersa en moltes terres, té encara veus suficients per a sostenir un edifici de poesia i de teatre digne i viu.
I així acabaren llur col·loqui, restant concordes que la poesia i lo teatre són no sols ornaments de la llengua catalana, sinó columna i memòria d’un poble, i que mentre hi haja qui faça servir la paraula amb veritat, encara hi haurà esperança de continuïtat i renaixement.
4. Col·loqui sobre les regles del govern en les repúbliques modernes
Anant una tarda vora lo riu, trobaren-se don Pedro, cavaller valencià, i Lívio i Fàbio, hòmens amadors de les coses públiques. I veient discutir en la plaça sobre resultats d’eleccions i formació de governs, entraren en col·loqui sobre la manera de regir les repúbliques.
DON PEDRO — Gran confusió veig jo en los nostres temps. Uns criden victòria per haver guanyat eleccions, mas després veus que no sempre governa qui més vots té, sinó qui millor sap juntar-se ab altres.
LÍVIO — Així és la natura dels sistemes parlamentaris. Car no basta guanyar eleccions, sinó formar majoria estable que puga sostenir govern. I açò, que alguns prenen per injustícia, és en veritat regla de la política pactada.
FÀBIO — Mas no tots ho accepten de bon grat. Hi ha qui, perduda la contesa, nega després legitimitat al govern format.
LÍVIO — I ací naix gran mal: car en una república ordenada, tot govern que ix de les formes establides ha de ser reconegut, encara que no agrada a tots. Sense acceptació de les regles, la democràcia es torna contínua disputa sense fi.
DON PEDRO — Mas també sento dir que hi ha governs que afavoreixen massa los poderosos i los rics, i deixen lo poble en segona línia.
LÍVIO — Aquesta és crítica antiga i sempre present. Hi ha qui defensa que l’ordre econòmic afavoreix uns pocs, i hi ha qui respon que sense estabilitat econòmica no hi ha prosperitat comuna. Lo debat és llarg i no es resol ab simples paraules.
FÀBIO — I en lo altre extrem, hi ha qui demana una esquerra més ferma i decidida, i qui diu que l’esquerra actual s’ha tornat massa acomodada en les institucions.
DON PEDRO — Jo no sé d’estes bandositats modernes, mas veig que en tota facció hi ha bons i mals, i que cap color no és tot pur ni tot fosc.
LÍVIO — Ben parlat. Car en política sovint es confonen ideals ab interessos, i virtuts ab conveniències.
FÀBIO — I què direm de les terres que volen independència com el principat de Catalunya, que molts consideren que hauria de poder decidir més lliurement sobre les seues coses?
DON PEDRO — Açò és matèria delicada. Jo recorde haver llegit dels temps antics de la Corona d’Aragó, on diversos regnes convivien ab furs i institucions pròpies, dins una mateixa estructura. Açò és impossible si mana Castella.
LÍVIO — Cert és que aquell món era plural en les seues formes de govern. Mas també és cert que les realitats d’ara són diferents, si hi ha el govern castellà que no deixa créixer al govern de les antigues generalitats, de dalt i del regne de València.
FÀBIO — Mas hi ha qui diu que la llei, quan no escolta al poble, acaba essent motiu de conflicte.
LÍVIO — I també hi ha qui respon que sense llei comuna no hi ha convivència possible. Entre estes dos forces —voluntat política i marc jurídic— es mouen les societats modernes.
DON PEDRO — També he sentit parlar de gent empresonada per causes polítiques en temps de democràcia, i açò causa gran debat entre los ciutadans.
LÍVIO — És assumpte molt greu i sempre polèmic. Uns ho veuen com aplicació estricta de la llei; altres ho consideren desproporció o conflicte polític. En tot cas, mostra com de fràgil és l’equilibri entre justícia i política, i com d’important és que tota decisió siga revisable dins les vies judicials i institucionals.
FÀBIO — Així, doncs, la democràcia no és només votar, sinó també acceptar lo resultat i mantindre el debat dins formes pacífiques.
DON PEDRO — I també recordar que cap govern és etern, i que lo que hui mana, demà pot ésser canviat per altres eleccions.
LÍVIO — I encara més: que la força d’una república no està en l’absència de conflicte, sinó en la capacitat de resoldre’l sense trencar l’ordre comú.
I així acabaren llur col·loqui, restant concordes que les repúbliques modernes viuen entre la voluntat dels pobles, les lleis comunes i les tensions de les idees, i que només la prudència i l’acceptació de les regles pot sostenir la pau civil entre diversitat d’opinions.
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