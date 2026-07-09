10 Haikus a la xafogor

HAIKUS A LA XAFOGOR
La calma tensa,
la llum fon la vesprada,
terra suada.
Aire que pesa,
el moixó ja no canta,
ombra buscada.
Suor a l’alba,
la pols la cara abraça,
fulla pansida.
Flama daurada,
xafogor que tot ho abraça,
nit sufocada.
Brisa amagada,
la pluja somiada,
ben allunyada.
Tarda aturada,
la calor reviu encara,
font enyorada.
Pedra calenta,
la suor besa la cara,
vida pesada.
Mar adormida,
la sal s’aferra a la roba,
pell enganxada.
L’aire no passa,
la finestra que està oberta,
casa ofegada.
Sol que no afluixa,
l’hora quan es reposa,
vesprada llarga.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!