Emigdi Subirats i Sebastià

Lletres ebrenques

9 de juliol de 2026
poesia
0 comentaris

10 Haikus a la xafogor

HAIKUS A LA XAFOGOR
La calma tensa,
la llum fon la vesprada,
terra suada.

Aire que pesa,
el moixó ja no canta,
ombra buscada.

Suor a l’alba,
la pols la cara abraça,
fulla pansida.

Flama daurada,
xafogor que tot ho abraça,
nit sufocada.

Brisa amagada,
la pluja somiada,
ben allunyada.

Tarda aturada,
la calor reviu encara,
font enyorada.

Pedra calenta,
la suor besa la cara,
vida pesada.

Mar adormida,
la sal s’aferra a la roba,
pell enganxada.

L’aire no passa,
la finestra que està oberta,
casa ofegada.

Sol que no afluixa,
l’hora quan es reposa,
vesprada llarga.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!