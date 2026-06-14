10 HAIKUS A LA PRIMAVERA

HAIKUS A LA PRIMAVERA.
1.
De caminada,
la jornada florida,
llum daurada.
2.
Suau la brisa,
canta l’aigua a la riba,
la mar d’onada.
3.
La primavera,
joia de la retina
la sang altera.
4.
Diada lenta,
els pins de l’ombra fresca,
que bé ens refresca.
5.
La clariana,
el cel no porta pressa,
amb capa blava.
6.
La nostra platja,
ones besen l’arena,
escuma blanca.
7.
La tarongina,
de matí ja perfuma,
visca la vida!
8.
Terra florida,
abella entre rosella,
la mel daurada.
9.
Un riu amb canya,
la corrent ens baixa alta,
somriu l’aigua.
10.
Tarda serena,
bellesa verda i dolça,
pau infinita. Veure menys
Emigdi Subirats
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!