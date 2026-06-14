Emigdi Subirats i Sebastià

Lletres ebrenques

14 de juny de 2026
poesia
0 comentaris

10 HAIKUS A LA PRIMAVERA

HAIKUS A LA PRIMAVERA.
1.
De caminada,
la jornada florida,
llum daurada.
2.
Suau la brisa,
canta l’aigua a la riba,
la mar d’onada.
3.
La primavera,
joia de la retina
la sang altera.
4.
Diada lenta,
els pins de l’ombra fresca,
que bé ens refresca.
5.
La clariana,
el cel no porta pressa,
amb capa blava.
6.
La nostra platja,
ones besen l’arena,
escuma blanca.
7.
La tarongina,
de matí ja perfuma,
visca la vida!
8.
Terra florida,
abella entre rosella,
la mel daurada.
9.
Un riu amb canya,
la corrent ens baixa alta,
somriu l’aigua.
10.
Tarda serena,
bellesa verda i dolça,
pau infinita. Veure menys
Emigdi Subirats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!