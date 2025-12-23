Els nous ‘de tota la vida’

Vivim a Cardedeu des de fa deu anys, cinc anys o només uns mesos. Hem crescut en entorns i cultures diferents, de diverses parts del món, d’Espanya i de Catalunya, i fins i tot de Barcelona. Cadascú ha portat una part de la seva cultura i de la seva història a aquest poble.
Hem creat associacions, col·lectius, festivals, campanyes. Hem participat a fer possible un casal popular (https://www.instagram.com/casal_lametxa/). Hem fet accions i manifestacions, per Gaza, per uns serveis públics, lliures i feministes, pel dret de l’autodeterminació, contra la violència masclista, el feixisme i la xenofòbia.
També sabem celebrar. Cada any fem ballar el poble amb iniciatives
col·lectives i inclusives (https://eixfestival.wixsite.com/danceimprovisation, www.instagram.com/cardanses.ballfolk, https://www.instagram.com/comboi.cardedeu, https://www.instagram.com/col.lectiumut/). A l’estiu fem torns de barra al Polvorí, al Garitu (o a tots dos). Per Setmana Santa, músics de l’Orient Mitjà i de la Mediterrània dormen a casa nostra (https://labyrinthcatalunya.com/ca/). L’1 de novembre parlem de la mort i del dol a la plaça Sant Corneli.
Donem suport als petits pagesos. Quan la terra esta saó, plantem calçots i tomàquets (https://www.llavorsorientals.cat/). Després de la collita, portem sacs d’espelta a la fleca del poble (https://ateneu.vilamajor.net/el-blat-al-sac-cardedeu/). Els dijous et portem menjar de proximitat en bicicleta (https://lafresca.eco/serveis/). I sabem que no n’hi ha prou: per això lluitem contra la destrucció dels boscos i dels camps del Pla de Can Morató i per la municipalització de l’aigua.
Alguns som precaris, altres no, però a tots ens han apujat el lloguer. Alguns hem hagut de marxar a altres municipis o acceptar condicions de merda. També lluitem per un habitatge digne, no especulatiu, cooperatiu.
Alguns tenim criatures i agraïm poder viure aquesta etapa de la nostra vida en una comunitat tan rica gràcies a l’esforç col·lectiu. Alhora, alguns ens hem trobat en llista d’espera d’una escola pública (https://www.instagram.com/plataforma_prou_sorteig/) o sense pediatria en determinats moments. Continuarem lluitant perquè els serveis públics no deixin ningú fora, i ningú ens ha preguntat quina antiguitat té cada família al poble.
D’ençà que les famílies burgeses van fer les seves cases modernistes entre les granges i fàbriques, i van portar el tren fins al poble, Cardedeu no ha deixat de canviar. Els processos globals com la gentrificació, o d’altres més locals com la conurbació i la proximitat a Barcelona i nuclis urbans importants, amb tot el que això comporta, deriva en una sèrie de problemàtiques evidents (https://el9nou.cat/valles-oriental/opinio/cardedeu-oasi-debat-habitatge/).
En aquesta Festa Major 2025 s’han fet més evidents aquestes preocupacions, sobretot, en els moments de catarsi col·lectiva que són el pregó del Polvorí i els Botiflers de l’Any.
Assenyalem les causes de fons, sumem forces i no desviem l’atenció. Fer poble, teixir comunitat i omplir de valors tangibles la vida quotidiana dels qui habitem Cardedeu ens fa més resilients davant les mans cobdicioses que volen desfer-lo. Però la pressió no s’atura, creix cada dia.
Per això, potser ara més que mai és el moment de mirar-nos als ulls, parlar-nos i aprendre a conèixer-nos millor. Només així podrem afrontar junts un futur incert i evitar caure en la trampa de la guerra del penúltim contra l’últim.
Us ha agradat aquest article? Compartiu-lo!