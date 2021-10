Riba-roja i els papers àrabs

SINOPSI. De Cocentaina i de Riba-roja de Túria, dos instituts s’han posat d’acord per anar junts de viatge a Andorra i a Rialp. La troballa d’una carta xifrada que parla d’un misteriós tresor àrab connectarà els protagonistes amb una història de bruixeria perduda a través dels segles i dels arxius. Per seguir-ne la pista, la colla de joves haurà de desxifrar antics manuscrits. Vigilats per un misteriós professor, s’arriscaran a cercar un tresor tan perillós com intens és el sabor del primer bes.

Riba-roja sembla que farà fira del llibre el mateix 9 d’Octubre. Entre més activitats tòpiques, l’esbiaix de la identitat no ens retornarà tot el que ens furta espanya cada dia, hi trobareu un llibre amb protagonistes del poble. Per llegir, la nostra aposta sempre serà ferma.

La festa del 9d’Octubre és sofrida soferta sofregida per no poques accions que passen per valencianes, però són les de sucar en la llet.