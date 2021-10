Reconeixement a Carles Subiela

L’empresari, activista i prohom del Camp de Túria, Carles Subiela, rebrà demà la medalla al mèrit empresarial, un reconeixement en favor d’un home bo. Malgrat que en el món empresarial valencià, tenir una identitat, les idees clares i un compromís ferm pels teus, no es reconeix en el dia a dia, que és on cal una resposta de contundència, eficaç i honesta, Consolat de Mar ha sigut possible durant anys gràcies a la tenacitat d’un home de Benaguasil que va acostar els instruments i la música a molts joves que començaven. No només ha sabut bastir una empresa, l’ha vestida de cultura, de concerts, d’oportunitats, d’ajuts als joves, a les societats musicals, a les escoles, i fins i tot ha destinat guanys (quan n’hi havia i si n’hi havia) a l’ajut internacional als desafavorits.

L’home més internacional de la comarca rebrà demà aquest mèrit, malgrat que les mateixes institucions que el premien (la generalitat és la màxima institució valenciana) no penseu que l’han ajudat gaire, o no li han fet el buit massa vegades (ajuntaments, bandes, diputacions), justament per aquest compromís ferm amb el seu país. De renúncies, de falsos amics, de bones paraules, de fer inversions públiques en empreses antivalencianes, com voleu que sobrevisquen els nostres?

Per molts anys!