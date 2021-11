L’Institut presentarà dues obres imprescindibles

Divendres, a Riba-roja, l’Institut d’estudis comarcals del Camp de Túria, d’un tret matarà dos pardals, que hom podria dir també gorrions, sense badar o escletxar-se. Són dues obres recents, l’una més que no l’altra, que no havien pogut arribar al públic en general per problemes de la pandèmia.

De l’un costat, el llibre d’història de la Vall d’Olocau, Marines i Gàtova, que valdria per explicar la història del país sencer. Obra testamental del mestre Ferran Zurriaga, que explica la història dels valencians de manera didàctica, clara, honesta i fidel sobretot als vençuts: perquè la història, ja m’ho perdonareu, en parlar dels valencians és una vida de vençuts, els uns damunt dels altres, drets o colgats. I si ningú us diu el contrari, menteix o en trau benefici, del cinisme i d’enganyar-vos.

D’una altra banda, l’Institut farà la primera presentació en públic del Número vuit de la revista Mirades, un especial sobre la por de la sostenibilitat. Amb aportacions de molt d’interés de Ricardo Almenar i Antoni Marzo, entre més experts. Amb el rodar de la cimera climàtica, i els lladregots que tenim al capdamunt dels estats, l’estafa és servida. Per això fóra d’interés que us aplegàreu a aconseguir aquest número extraordinari, que també fa dos especials sobre l’escola i els mestres (absteniu-vos els covards) i la memòria dels valencians.

Totes dues obres, si és que viviu i us sentiu del Camp de Túria, o potser que us en volgueu sentir algun colp, són imprescindibles de tenir a casa i llegir-les.

DIVENDRES 19 DE NOVEMBRE, 19.00 CENTRE SOCIAL, SALÓ D’ACTES RIBA-ROJA