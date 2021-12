Homenatge a la llengua de Josepa Montagud

“Ja fa un temps que em vaig decidir a fer un poemari sobre la llengua. En primer lloc, i com en altres ocasions, vaig pensar en el títol de l’obra. Un títol que mostrara el meu amor, la passió que pose en la seua defensa, en el seu conreu, molt d’amor. Vaig començar a escriure’l pensant en els problemes que tenim els catalanoparlants, a banda del munt de menyspreus totals i continus que s’acumula al País Valencià. A mesura que anava creant un poema, em va sobreposar la idea de fer versos sobre gramàtica de la llengua, també d’homenatges a persones que, com m’ha ocorregut a mi, estimen el valencià i lluiten per ell. Mai els podrem agrair prou la seua militància lingüística. En resum, el llibre és un cant ple d’admiració per la nostra llengua. Fem-li molts besos.” JOSEPA MONTAGUD

Avui presentarà el seu llibre a l’Ateneu de Bétera, hi recitarà els versos homenatge a la llengua dels valencians, acompanyada de la viola de Roda d’en Brauli. Si no us ho voleu perdre, a partir deles 19.00 a la Plaça del Mercat, 5.

“Una besada a la llengua” és una publicació d’Onada edicions