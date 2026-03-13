VA DE PORRONS

VA DE PORRONSDeixa un comentari
“Menystingut, el porró ha sobreviscut a modes, tendències, novetats….. El porró… forma part del patrimoni de l’alegria de viure, del dia a dia, de la festa, dels àpats sota el garrofer, a la taula del jardinet de la torreta o a la cuina de casa,…” Amb aquest text, el vilanoví Joan Cullell –més conegut com Pere Tàpies- signava la introducció a la reedició del llibre que Joan Amades va dedicar al Porró (El Mèdol 2003). Malgrat l’optimisme d’en Pere Tapies, constato que cada dia és més difícil trobar un bar o una taverna, on t’ofereixin un porró per beure vi.
No és possible determinar l’origen específic del porró. El ríton o el corno potorio són els precedents del porró com a estri que serveix per veure vi a galet. Els romans de porrons ja en sabien fer, però no per beure vi a galet, els utilitzaven per contenir ungüents o perfums. El porró més antic que coneixem és el que es conserva al Museu de Poblet, és un estri provinent de la farmàcia del monestir i està datat al segle XIV. Etimològicament l’Amades el relaciona amb “l’all porro”, malgrat que reconeix que en els seus inicis l’estri es deia tassa i era de fang.
Durant el segle XVIII la vinya va ocupar les terres penedesenques destinades als conreus tradicionals, paral·lelament el porró va agafar un lloc preferent a les llars. A cap mas faltava un càntir d’aigua fresca al baluard, ni un porró de vi sobre la taula.
El món dels porrons es ampli i abraça els dos sexes. Els porrons tenen el broc gros corbat, les porrones el tenen dret i solen ser més grosses. Ambdós poden ser carlins o lliberals, depenen de si raja poc o molt pel broc petit o galet. Els guerxos són els que ragen desviats. “Amb porró carlí, és més bo el vi,/ i amb porró liberal, fa més bé que mal”
El buc del porró té una capacitat aproximada d’un litre, el que te un buc de la meitat de la capacitat es coneix com mitgeta, i en el que hi cap una quarta part és el petricó, cigaló o roquill.
La part inferior còncava dels porrons es diu montjuïc. Els porrons de taverna tenien un montjuïc molt gros que donava l’aparença de molta més cabuda de la que contenia. Un montjuïc gros aprima el cèrcol que és la part del porró que toca a terra. La part superior del broc gros s’anomena corona o plat quan és pla, i anell quan forma un bordó. Si té alguna forma és diu barret i tricorni quan té tres puntes.
El porró de sega o garber tenia interiorment una paret vertical que separava el buc en dos dipòsits, en un es posava l’aigua i a l’altre el vi, quan es bevia sortien barrejats els dos líquids. Al Museu del Vi de Vilafranca tenien exposats porrons de dos i de tres galets. Expliquen que a cal Rossell de la Costa (Santa Margarida i els Monjos) tenien un porró un amb un galet de quatre pams que, en dies de festa grossa, servia al padrí per oferir un traguet de vi dolç a la mainada sense aixecar-se de la cadira.
Per beure amb porró, ultra l’habilitat, també cal respectar un convencionalisme: és signe de grolleria i malastrugança deixar-lo amb el galet senyalant algun comensal.
Porro o porrona, garber o casolà, carlí o lliberal, l’estri ha esdevingut un signe d’identitat del país: “Qui el porró no sap alçar, no és bon català”. Aquest senyal d’identitat el tenia molt clar el govern franquista, entrats els anys 40 del segle passat el governador civil de Lleida va multar a la Fonda Jaumet de Torà (La Segarra) per servir el vi amb porrons.
Però malgrat el que diguin alguns primmirats i d’altres llepafils “No hi ha res millor, que un trago amb el porró”.