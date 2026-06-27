SANTA MARGARIDA, LA SANTA QUE JA NO ÉS

SANTA MARGARIDA, LA SANTA QUE JA NO ÉSDeixa un comentari
Santa Margarida d’Antioquia és la patrona històrica del municipi de Santa Margarida i els Monjos. Santa Margarida –o Marina pels ortodoxos- (275-290), és venerada per les confessions cristianes que accepten l’existència de sants. Se’n celebrava la festivitat el 20 de juliol a Occident i el 17 de juliol a Orient. La seva existència real, però, és dubtosa i, per primera vegada, ja va ser declarada com a apòcrifa en 494 pel papa Gelasi I. La devoció va revifar-se durant les croades, el seu culte va expandir-se per tot Europa i va fer-la una de les santes més populars durant l’edat mitjana.
Segons Joan Amades, a Vilafranca del Penedès havien representat el ball/quadre històric de Santa Margarida, l’argument del qual estava inspirat en la tradicional vida de la santa. Al municipi de Santa Margarida i els Monjos, al costat d’una font gairebé desapareguda i del cementiri municipal, hi ha l’església romànica de Santa Margarida (978), indignament conservada, davant la qual s’havia representat el quadre històric de la vida de la santa.
Els balls o quadres històrics eren drames populars d’autors desconeguts representats a l’aire lliure. Duran al segle XIX no hi havia poble del Penedès que a la seva Festa Major no representes a la plaça, o a la millor era, algun quadre històric sobre la vida del seu patró o patrona, ja fos per aficionats del mateix poble o per algun grup d’un poble veí. La direcció anava generalment a càrrec del mestre de minyons, del vicari o del rector, i el vestuari es feia amb la propietat i riquesa que requeria l’esdeveniment.
La biografia de Santa Margarida és confusa i plena de dades llegendàries. Uns diuen que era filla d’un sacerdot pagà. La nena va perdre de petita la seva mare i va ser criada per una mainadera que practicava el cristianisme en secret. Quan al cap d’un temps va tornar a casa del pare i li va declarar la seva fe cristiana va ser-ne expulsada. La noia va tornar amb la dida, que apiadant-se’n en va tenir cura. El prefecte romà, Ol·lari, va intentar seduir-la, però ella, que havia consagrat la seva virginitat a Déu, el va rebutjar i va confessar-li la seva fe. El prefecte, humiliat, la va denunciar i va ser detinguda. A la presó, el diable -sota forma de drac- la va visitar per temptar-la, i en no aconseguir-ho la devorà. La santa, armada d’una creu, li obrí el ventrell i en sortí. Per aquest motiu, habitualment és representada amb un drac als peus. Després de sofrir diversos martiris, va ser degollada quan tenia quinze anys, el 20 de juliol de 290.
Alguns goigs parlen d’una jove de gran bellesa de qui s’enamora el seu pare. La noia no volgué correspondre a les pretensions incestuoses i el pare la feu empresonar, i manar als carcellers que no li donessin més que una mica de menjar ben salat, però que no rebés aigua. Margarida va morir de set. En morir uns àngels se la van emportar al cel.
S’invocava santa Margarida per curar-se del mal napolità –la sífilis- i el jovent barceloní creia en les virtuts remaires de la font del mateix nom i anaven a rentar-s’hi. També la tenien per patrona les mainaderes. Els nostres avis s’encomanaven a la santa perquè els alliberes de lladres quan anaven de camí. El 1969 va ser -definitivament- exclosa del calendari universal dels sants per considerar-se que no hi ha prou proves que n’assegurin la historicitat. Santa Margarida i els Monjos es va quedar sense patrona protectora.