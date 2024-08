SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS I EL RECICLATGE

El setmanari “El 3 de Vuit” publicava un article sobre el reciclatge de les escombraries a les comarques de l’Alt i el Baix Penedès. En matèria de reciclatge encara s’està “lluny” del que marca la normativa europea, que fixa pel 2025 arribar al 55% de residus reciclats.

Catalunya tan sols recicla el 40%. La mitjana del reciclatge a l’Alt Penedès és del 46,88%, a Santa Margarida i els Monjos tan sols es reciclà el 41,48%, lluny del que es recicla a Sant Sadurní, on ja fa uns anys que va implantar la recollida porta a porta i actualment reciclen el 74,75% de la brossa que generen els seus veïns. Torrelavit recicla el 91,92%, Sant Pere de Riudebitlles recicla el 91,26%, Olèrdola el 91,36%. També es cert que hi ha municipis que estan pitjor, Castellet i la Gornal tan sols recicla el 30,86% dels residus.

Ja deu fer uns 10 anys que, vistes les queixes dels veïns per l’estat de la recollida de les escombraries, l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos va encarregar un estudi sobre la millora de la recollida de brossa al municipi. Va ser un estudi que va costar diners al contribuent. L’estudi va arribar a la conclusió que el millor mètode, el més eficient pel municipi, és la recollida porta a porta. El mateix estudi explicava el procés d’implantació que s’havia de seguir per a l’optimització dels resultats. Calia començar la recollida porta a porta sectorialment, primer les entitats de població més petites (Cerdanyola, Moscarola, La Rovira, La Riba, Cal Rubió…..). El consistori va pagar l’estudi però, malgrat els anys transcorreguts, encara no ha fet cas als autors, ni està fent res malgrat la proximitat del 2025. L’estudi continua adormit -o amagat- en algun calaix del despatx de l’alcaldessa-diputada.

A un barri dels Monjos es va fer un assaig amb uns contenidors intel·ligents que va fracassar. Els contenidors especials reposen entre rates a la deixalleria municipal. Mai s’han publicat els costos de l’assaig. No s’han fet publiques les raons del fracàs, però no es gaire agosarat pensar que la falta d’informació, la ubicació dels contenidors, o la mateixa deixadesa municipal pel medi ambient, poden incloure’s entre els motius.

Si no hi ha una millora molt substancial i urgent del sistema de recollida de la brossa a Santa Margarida i els Monjos d’aquí pocs mesos -a partir de 2025- el municipi de Santa Margarida i els Monjos apareixerà a la llista de municipis sancionats per incompliment de la normativa europea.