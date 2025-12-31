PARLEM DE CALENDARIS

PARLEM DE CALENDARISDeixa un comentari
Que tingueu un Bon Any 2026 els seguidors del calendari acceptat internacionalment com a referent politico-econòmic, creat fa 444 anys pel papa Gregori XIII.
Al nostre país, per raons d’igualtat que no m’atreviré pas a jutjar, han desaparegut els impresos calendaris de paret, aquells de traca i mocador on lluïen el cos noies amb poca roba. Sortosament a Catalunya es mantenen vius i púdics l’Almanac del Cordill (2002) que edita Narcís Clotet i on col·labora l’escriptor Felip Vendrell. El Calendari de l’Ermità que celebra el 151 aniversari i el Calendari dels Pagesos que aquest any farà 165 anys.
Els egocèntrics occidentals, des del centre del món, ens creiem que no hi ha d’altre calendari que el nostre, algun dia haurem de reconèixer que la majoria dels humans fan servir d’altres mesures del temps quan no mantenen relacions internacionals. Que també tinguin un bon any els que utilitzen el calendari xinès que properament entraran a l’any 4724, els del calendari islàmic que celebraran l’any 1448. El calendari jueu que marcarà l’any 5787, el calendari budista el 2153. A la Índia estan a l’any el 1947, a l’Iran és l’any 1404, el 2018 a Etiòpia, el 1475 a Armènia, ……
Com cada any, aquest està curull d’aniversaris, farà 100 anys que la Societat de Nacions va promoure la signatura de la “Convenció sobre l’esclavatge i el comerç de les persones” que establia una normativa per avançar en l’abolició de l’esclavatge al món (25-09-1926). Farà 100 anys del naixement a l’Arboç de Cassià Maria Just i Riba, abat del Monestir de Montserrat i 1146 anys del descobriment de la imatge de la Mare de Déu de Montserrat. Farà cent anys del naixement de l’escriptor Ramon Folch. Cent anys de la mort d’Antoni Gaudí (07-06-1926), del filòleg i escriptor Antoni M. Alcover, del poeta i polític Joan Alcover. En farà tres-cent de la mort del general comandant de l’Exercit de Catalunya Antoni de Villarroel (1726).
Ja seran cent els anys de l’estrena de la gespa a l’estadi del FC Barcelona de les Corts (24-09-1926. De la inauguració dels magatzems Can Jorba de Barcelona (25-10-21926). De la fundació de l’Associació Obrera de Concerts per iniciativa del penedesenc Pau Casals de qui es celebraran els 150 anys del seu naixement. Dos-cents els anys de l’assaig d’enllumenat a gas a Barcelona.
La Generalitat assegura que farà festa grossa pels 150 anys de la creació del Centre Excursionista de Catalunya i els 50 anys de les lluites democràtiques a Catalunya(?). Els 700 anys de la fundació del monestir de Pedralbes. Els 50 anys de la mort de la poetessa Clementina Arderiu. Els 100 anys del naixement de la pedagoga i política Marta Mata i Garriga. Els 100 anys del naixement de Josep Maria Castellet, escriptor, crític literari i editor. Els 150 anys del naixement del President Josep Irla, empresari, polític i 124è president de la Generalitat de Catalunya a l’exili (1940-1954). El 2026 farà 48 anys de la restauració de la Generalitat de Catalunya.
El dia 1 de gener als postres, amb torró i cava, no hi pot faltar el verset de la mainada; permeteu-me que en recuperi un de mitjans del segle XX. “En començar el novell any / us desitjo amics estimats, / amb el més sincer afany, / una gran prosperitat, / i una salut per demès, / per passar-ne així molts més.”.