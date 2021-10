Més de 15 persones empadronades al mateix habitatge a SMMonjos

La gestió municipal a SMMonjos, masses vegades, des de fa masses anys, sembla que trepitgi la il·legalitat i no és tan sols per ser l’únic ajuntament de Catalunya on s’ha inhabilitat, per prevaricació, a la secretaria durant cinc anys i a l’alcalde per 9 anys.

La situació d’ocupació d’habitatges a SMMonjos és massa habitual i s’estima que consentida. A SMMonjos no existeix cap cens d’habitatges ocupats il·legalment. SMMonjos ha multiplicat per 2,5 el nombre d’habitants des de que el partit socialista controla l’ajuntament amb majoria. Ara l’ajuntament proposa un nou pla d’habitatge. Un nou pla que fa molta pudor d’increment de la construcció i, conseqüentment, del nombre d’habitants i de l’especulació.

Al carrer Eugeni d’Ors d’Els Monjos hi ha un pis, que actualment ja no disposa d’electricitat, on es conegut que s’han empadronat més de quinze persones. El veí, amb importants deutes amb el consistori, sembla ser que lloga l‘adreça als nou vinguts per empadronar-s’hi a canvi d’una quantitat mensual. Explotació de persones sense gaires recursos que necessiten un domicili fictici per gaudir de tot allò al que tenen dret. Aquest fet ha estat comentat repetidament a la policia local.

Els ajuntaments poden exigir al ciutadà que es vol empadronar la presentació del document identificatiu, llibre de família i títol que legitimi l’ocupació de l’habitatge (escriptura de propietat o contracte d’arrendament i darrer rebut, o contracte de subministrament —aigua, gas, llum, telèfon, etc.), per a comprovar la veracitat de les dades de la seva sol·licitud d’empadronament. Si no disposa de documentació identificativa de l’habitatge, es pot comprovar per informe policial, inspecció del mateix servei, etc., que el veí realment hi resideix. L’ajuntament de SMMonjos no fa res de tot això i així en un pis de 90 metres quadrats admeten que hi viuen més de 15 persones sense vinculació familiar.

A ulls dels veïns, un pis així sembla una mina de captació de vots. Amb una certa habilitat demagògica del partit de la majoria -ajudes, treball precari, plans de formació, etc- cada empadronat pot ser transformat en un elector, i en aquest moments, quan el futur electoral és incert, qualsevol aportació es benvinguda.