LES MISÈRIES DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS
Santa Margarida i els Monjos és un municipi industrial ric, ben comunicat, amb estació de ferrocarril, entrada d’autopista, i on, conseqüentment, l’ajuntament disposa d’un important pressupost. El 18 de març d’enguany l’Institut d’Estadística de Catalunya de la Generalitat publicava l’Índex Socioeconòmic Territorial (IST) que analitza les dades de cada municipi. SMMonjos obté una pobre qualificació, inferior a la mitjana nacional (100). On es constata que SMMonjos pateix d’una pobra qualitat de vida.
L’Índex Socioeconòmic Territorial (IST) és una dada que resumeix en un únic valor diverses característiques socioeconòmiques de la població. L’índex concentra la informació de: la població ocupada de 20 a 64 anys, els treballadors de baixa qualificació, la població de 20 anys o més amb estudis baixos, la població jove sense estudis postobligatoris, els estrangers de països de renda baixa o mitjana i la renda mitjana per persona.
El setmanari El 3 de vuit se’n va fer ressò informant de les quatre millors localitats penedesenques, totes superen el valor mig català (100) son: Les Cabanyes amb un IST de 116,1, Pacs 115,1, Santa Fe 110,9 i la Granada 110,2. Olèrdola obté un IST de108,3, Sant Sadurní 107,5, Gelida 105,3. Santa Margarida i els Monjos es queda per sota la mitjana catalana i lluny dels altres municipis esmentats, amb tan sols un 96,7. A SMMonjos, hi ha una molt pitjor qualitat de vida.
Algú podrà justificar-ho per la quantitat d’estrangers que viuen a SMMonjos. El 16,71% dels veïns han nascut a l’estranger. A Sant Sadurní el percentatge de veïns nascuts a l’estranger és del 11,77% i a Gelida el 14,06%. Es possible que aquest important percentatge d’estrangers incideixi en el resultat de SMMonjos, però en cap cas pot ser la causa principal o única de la baixa qualitat de vida del municipi.
Els municipis de més de 500 habitants amb major Índex socioeconòmic territorial de Catalunya són Matadepera (129,9), Fontanals de Cerdanya (124,9) i Castellolí (124,8) . En l’altre extrem, els municipis de més de 500 habitants amb menor nivell socioeconòmic de Catalunya són Barbens, Salt i Sant Pere Pescador.
Fa uns dies l’alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos anunciava a les xarxes una nova inversió pública per a fer més habitatges socials, la qual cosa possiblement comportarà un nova baixada en la qualitat de vida del municipi. Com deia fa uns dies un diputat català “Barcelona ja té localitats marginals al seu entorn, ara que han acabat el terreny proper volen estendre’s cap els Monjos i d’altres pobles del Penedès”.
Dades importants i previsions que haurien de fer reflexionar les autoritats municipals de SMMonjos.