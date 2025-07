L’AIGUA I LA FESTA MAJOR DE LA RÀPITA (SMMONJOS)

Santa Margarida i els Monjos, per moltes raons, és un municipi peculiar. Ultra la festa Major petita o d’hivern, celebra tres festes majors. La de Santa Margarida el 20 de juliol, festa major dels Monjos; la festa major de Cal Rubió, el 12 d’octubre i la festa major de la Ràpita, el 4 d’agost. La Festa Major de la Ràpita és una festa històrica lligada als frares dominics, al convent de Sant Domènec i als antics rituals de l’aigua.

Amb anterioritat a l’any 1300 a l’espai de l’actual municipi de Santa Margarida i els Monjos, hi havia sis esglésies romàniques i un bon grapat de construccions militars: tres fortaleses (Penafel, Espitlles, La Bleda) i set torres de guaita (la Torre de Santa Margarida segle X, la Torre de Llitrà o Vitrà (1013), la Torre de la Vall (978), la Torre de Rovira de Fontcavallera (985), Torre de Magrinyà (997), Torre de la Torta (979) i la de Penyafort (segle XI). La de Penyafort simplement era una torre amb una casa pels guardes que depenien del castell d’Olèrdola. Torre i casa que al segle XV (1405) ja consta que havien desaparegut, i avui, malgrat les excavacions, no se sap on estaven situades.

L’aigua és un element primordial del calendari festiu i és la font i l’origen de la vida. Els antics cultes a les aigües: dones d’aigua, sirenes… van sobreviure a la predicació del cristianisme, fins al punt que l’església va acabar integrant-los a la litúrgia i al santoral. Els demiürgs de l’aigua van ser substituïts per sants: Magí, Domènec, Carme, Grau, Antoni de Pàdua…

Una tradició, entre els seguidors de Sant Domènec de Guzmán Garcés -fundador de l’ordre dels dominics- ha consistit en beneir el dia de la festa del sant -4 d’agost- l’aigua del pou que es trobava a l’interior dels claustres dels convents dels dominics. Escriu Joan Amades al “Costumari Català” fent referència a la celebració a Barcelona: “La pagesia del pla de la ciutat feia festa, i en llargues corrues, qui a peu qui en carro, venien a cercar aigua miraculosa de Sant Domènec. Perquè es conservés amb més puresa se l’emportaven en càntirs nous que compraven expressament en una fira exclusiva de càntirs que tenia lloc pels voltants del convent de Santa Catarina” (convent on primer va ser enterrat Sant Raimon). Encara actualment a Argentona, on fan la festa de l’aigua, es manté una fira de terrissaires. A la Ràpita aquesta exaltació s’ha transformat en la Festa Major d’estiu.

L’any 1603 els frares dominics van construir un convent a la parròquia de Santa Margarida (Santa Margarida i els Monjos), al costat del riu Foix, davant del molí de l’Abadal proper a la Ràpita, indret on segons la tradició havia nascut Raimon de Penyafort. Cada dia 4 d’agost, festivitat de Sant Domènec, els frares beneïen l’aigua del pou del convent, a la qual s’atribuïa la virtut de guarir les “febres”, per la qual cosa en donaven profusament a tothom que en demanava. La benedicció de l’aigua es convertí en un aplec molt concorregut per gent d’arreu del Penedès.

Un document parroquial de Santa Margarida del Penedès de l’any 1858 reproduït per Joan Torrents a “Centre Cultural Recreatiu Rapitenc 1905-2005” diu que “el dia del Sant a les 9 hores se canta lo ofici en la Iglesia del convent…Acabat se cantan los goig. En tots los dias assisteix lo Ajuntament en tot” . Quan els frares, per raó de la desamortització de Mendizaval (1836), van deixar el convent i el va comprar en Puig i Llagostera l’any 1851, ell va ser qui va mantenir la tradicional benedicció de les aigües conventuals i es va fer càrrec de les despeses.

El 13 d’agost de 1865 el periòdic l’Eco del Panadés” explica que el dia de l’aplec “de Sto. Domingo….en el ultimo tren subieron …quinientas personas en la estación de Santa Margarita y Monjos….ademas concurrieron gran numero de carros ocupados por gente joven, .. que al regressar entonaban los cantos populares mas en boga…”

I amb el pas del temps aquella festa, aquell aplec, per la benedicció de les aigües del pou, es va transformar en la Festa Major de la Ràpita. El 19 d’agost de 1904 Joan Basany rector de la parròquia de Santa Margarida escrivia “A les 9 en punt del 4 d’agost , ´s diu missa en la Esglesia del Convent de S. Domingo, propietat avuy de la Vda. de Puig i Llagostera, Dª Rosa Amat. La festa principal ´s fa lo diumenge següent en que en lloc de la 2a missa de la parroquia ´s va a S. Domingo hont’s celebra ofici sé tota orquestra. Lo Parroco ´s queda a menjar ab los amos y cobra 10 pts. La barriada de la Rápita celebra la seva festa major….”

Tal com deia en començar, per moltes raons, Santa Margarida i els Monjos és un municipi peculiar, des de l’any 1979 és governat pel mateix partit polític. La història municipal d’aquets anys ha deixat moltes curiositats vergonyoses. Una d’elles és el canvi de denominació del Convent de Sant Domènec (o de “Sant Domingo”) realitzat per l’ajuntament socialista els anys 1990. Sense cap fonament històric l’ajuntament va rebatejar l’edifici del Convent com “el castell de Penyafort”. No queda clar si aquest canvi-invenció respon a la ignorància o disposen d’algun argument garneu secret.

Per ajudar-los a corregir aquesta bestiesa antihistòrica em permeto copiar la definició de Castell que trobem a la Vikipèdia “Un castell és una fortificació per a ús militar. El castell és una fortalesa autocontinguda, generalment de l’edat mitjana”. El Gran Diccionari de la Llengua Catalana defineix un castell com “Edifici fortificat situat generalment al cim d’un turó o en el punt dominant d’una població”, i un Convent és una “Casa on habita (habitava) una comunitat de religiosos o de religioses”.

Caldrà demanar al bisbe, prior de dominics, que vingui a explicar al consistori de Santa Margarida i els Monjos que és un convent i que és un castell?