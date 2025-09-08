LA MAREDEDÉU TROBADA DE PENAFEL

LA MAREDEDÉU TROBADA DE PENAFELDeixa un comentari
Avui és 8 de setembre, Benvingut Moya ens explica “El dia 8 de setembre se celebren les Marededéus Trobades. Una marededéu trobada és una imatge de Maria (la marededéu), que segons la llegenda hauria estat amagada durant la conquista musulmana, i un cop restaurada la religió cristiana hauria aparegut, o hauria estat trobada en algun indret, sovint per pastors, infants o altres persones amb personalitat candorosa. El lloc de l’aparició, o trobada, és gairebé sempre un indret recòndit, lluny de poblat: un rocam elevat, un arbre singular o un cova. La llegenda afegeix, gairebé sempre, que els qui van trobar la imatge (o els seus convilatans) van voler traslladar-la a poblar, però la imatge, miraculosament, sempre tornava al lloc on s’havia mostrat”
Penafel és el nom d’una marededéu, una fortificació, una ermita i una font del terme de Santa Margarida i els Monjos. Recentment Penafel ha tingut el desgraciat protagonisme que l’hi ha donat l’Ajuntament negant-se a catalanitzar el nom i mantenint el castellanisme “Penyafel”.
El primer esment conegut de Penafel és del segle XI. Consta que en aquest lloc s’havia construït una fortificació, que pertanyia a la família dels Santa Oliva, com s’esmenta en el testament de Gombau Ramon de Santa Oliva de l’any 1097 en el què aquest cedí al seu germà Guillem Ramon fortitudine de Penna fedel, ambdós eren fills de Ramon Enimbert i néts d’Enimbert de Santa Oliva.
Altres documents al llarg de tota l’edat mitjana certifiquen l’existència d’aquesta compacta fortificació, citant Guillem Ramon de Santa Oliva l’any 1143, o Ramon de Penafel (1181)i Pere de Penafel vers al segle XIII. Prop de la fortificació s’aixecà una capella que no està esmentada fins el 1300 com a propietat de l’Ordre del Temple. Torna a ser consignada el 1488 i el 1496 amb el nom de Beata Maria de Penafel. L’església de Santa Maria de Penafel és un exemple del que va passar durant la Guerra de Successió a Catalunya. La seva situació permet una visió privilegiada de tot l’Alt Penedès i part del Baix. Fou destruïda per les tropes castellanes i franceses del Borbó Felip V durant la guerra de Successió entre els anys 1701-1715.
Després de la destrucció l’església es reformà gairebé totalment al segle XVIII i va substituir l’església anterior. Fou beneïda de nou el 1747. De l’església primitiva es conserva ben poc, alguns trossos de paret i la porta lateral de mig punt amb la portada, reaprofitada com accés del temple i muntada en la seva façana nord, dins un porxo, prop de l’angle nord-oest de l’església.
Fins fa pocs anys es conservava la imatge gòtica i bruna de la Mare de Déu de Penafel, feta amb terra cuita. Conta la llegenda que la imatge bruna de Penafel fou amagada, en temps de les invasions àrabs, en un forat a la roca de la font del mateix nom. Segles mes tard, fou trobada per uns pastors. Pel seu color rebia el qualificatiu de “germana de la Mare de déu de Montserrat”. Una absurda restauració contemporània de la imatge la transformat amb una figura impersonal de raça blanca.
La imatge de Penafel era considerada miraculosa i invocada per la sequera i per la seva eficàcia sobre les dones estèrils “donat-les-hi la gràcia de parir fruits per Déu”. Aquesta veneració penedesenca omplia les parets del temple d’ex-vots. Encara actualment acull gent el dilluns de la primera Pasqua que es fa un aplec.
Fou destruïda el 1936 però, amb la paciència d’en Canela, l’ermità, es va refer enganxant els fragments que es recuperaren. La imatge era venerada per tot el Penedès i anyalment visitada el dia de Sant Marc per la comunitat de preveres de Vilafranca. També acollia molta gent el dia 25 de Març, l’Encarnació, en que es feia una processo des dels Monjos a la qual assistien molts feligresos ja que era un vot de poble que “s’acomplia des de temps immemorial”.
Fins al començament del segle XX l’ermita conservà dos retaules gòtics del pintor penedesenc Joan Mates (1390-1431), un dels pintors cabdals del gòtic internacional a Catalunya. El retaule de Santa Llúcia i el de Sant Miquel van ser pintats entre els anys 1410-1420 i van estar a Penafel fins a l’any 1912 en que van ser traslladats a la parròquia de Santa Margarida del mateix municipi. Posteriorment el clergat els va vendre a una col·lecció privada. Actualment s’exposa al Museu Nacional d’Art de Catalunya.