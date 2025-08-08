LA JUNTA DE LA MARGARIDOIA A LA PRESÓ

LA JUNTA DE LA MARGARIDOIA A LA PRESÓDeixa un comentari
La Margaridoia perenne (Bellis perennis) és una planta herbàcia molt comú arreu del Penedès que creix de forma silvestre als prats o a les vores dels camins. Fa una flor semblant a la margarida que floreix per primavera.
Al centre del nucli urbà dels Monjos (Santa Margarida i els Monjos), al carrer d’Anselm Clavé 10/14, hi ha el local social de la Margaridoia, una entitat nascuda a l’entorn d’un cor masculí l’any 1890 (legalitzada el 1892). Seguien les directrius del polític, compositor i escriptor Josep Anselm Clavé i Camps, per tal d’elevar la cultura dels obrers mitjançant la música i el cant. Cantaven a l’església durant els oficis religiosos, a les Caramelles per Pasqua, i als grans esdeveniments. El primer director del cor de la Margaridoia fou el Pinxo de Vilafranca.
Amb els anys la Margaridoia va créixer i amplia els seus objectius socials. L’ampliació dels objectius de l’entitat requeria un local. El local es construí amb l’esforç dels socis, i s’inaugurà l’any 1914. Fou ampliat posteriorment l’any 1921. Un edifici eclèctic realitzat per mestre de cases Garriga i Jeroni.
Santa Margarida i els Monjos ja era un municipi industrial des de les acaballes del segle XIX amb tot el que comportava de lluites sindicals de les quals la Margaridoia no en va ser aliena.. “Al llarg dels anys vint i trenta La Margaridoia esdevingué una entitat de primer ordre als Monjos pel que feia a la vida social i política: intervingué en la lluita entre monàrquics i republicans, entre esquirols i vaguistes, entre propietaris i pagesos …”.(La Margaridoia, 100 anys d’història. Ramon Arnabat, Raquel Castillero)
Durant la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) la Margaridoia va mantenir una actitud d’enfrontament amb l’Ajuntament governat pels defensor de la monarquia borbònica, el dictador i l’ordre reaccionari. El primer alcalde de “Santa Margarita y Monjos” nomenat pel Govern Militar, (02-10-1923) no era, per alguns, prou reaccionari i el regidor Vicens Caraltó es va queixar que a l’ajuntament encara hi havia “encubiertos catalanistas”. El mes d’abril de l’any 1924 el governador militar de Barcelona va nomenar a Pere Casals alcalde del municipi, càrrec que va exercir fins la fi de la dictadura. L’alcalde Pere Casals Piñol era un petit propietari de Ferran (Santa Margarida i els Monjos), home d’una dreta molt monàrquica que -sortosament- durant els anys que va estar a l’alcaldia va treballar molt i va fer moltes obres públiques. El jutge era Salvador Samaranch Fina.
L’ajuntament declarà la guerra a la Margaridoia i intentà que clausuressin el local en diverses ocasions, al·legant que “ha servido desde siempre como centro de reunión de elementos netamente politicos de caràcter perturbador… desarrollaron en la misma toda classe de accidentes sociales, mediando muchos palos, tiros, detencions judiciales y perversos embrutecimientos….”.
A la festa major de l’any 1929 el Cor de la Margaridoia, conscient dels valors catalanistes i republicans, es negà a cantar davant aquell ajuntament reaccionari. El mes d’octubre d’aquell any la junta de la Margaridoia, presidida per Damià Olivella Martí, es nega a col·locar la bandera d’Espanya al balcó de l’entitat. L’ajuntament suspèn la junta i tanca la Margaridoia durant dos mesos, li requisen els llibres d’actes, el registre de socis i el llibre de comptes. Mesos més tard, la nit de Nadal de 1929 van esclatar un parell de bombes, d’escassa potencia, a can Pere de Ferran, a ca l’alcalde. El batlle i el jutge manaren detenir tres dirigents de la Margaridoia acusats injustament dels fets, no sortiren de la presó fins el mes de febrer, 48 dies.
El rector va estar al costat dels empresonats i realitzà nombroses gestions per alliberar-los. A començament de 1930 es presentaren al consistori 268 signatures demanant la reobertura de la Margaridoia i el retorn dels empresonats, cosa que finalment aconseguiren.
L’any 1931, any de la proclamació de la II República, l’entitat passa a denominar-se Societat Coral Republicana la Margaridoia. Comença 1931amb Bartolomé Cañellas Jané com a batlle i es proclama la República amb Joan Vidal Miró a l’alcaldia. El president de la Margaridoia és en Jeroni Bertran Miró. L’actuació de Pere Casals contra la Margaridoia no la va oblidar el poble i el 15 de maig de 1931 esclata, prop de casa seva, un altre petard.