Aquest dilluns dia 2 de febrer, quaranta dies després del Nadal, el cristianisme celebra la festa de la Presentació del Senyor, també anomenada popularment La Candelera o festa de la Llum, per la processó amb ciris. La Candelera és el nom popular amb el qual es coneix la festa jueva del ritu de la presentació del nen Jesús al temple de Jerusalem, així com la purificació de la seva mare.
La celebració de la Candelera va ser introduïda a la litúrgia cristiana pel papa Gelasi I l’any 496 com a continuació de diverses tradicions gregues i romanes que se celebraven per aquestes dates. Justinià la introduí a Constantinoble al segle vi, des d’on s’estengué per Orient i més tard per Occident. Segons la tradició, abans de la missa major, es beneeixen les candeles.
A Catalunya, la diada es considera el dia per desmuntar el pessebre i, per tant, el moment en què es dona per tancat el cicle de Nadal. El dia de la Candelera segons la cultura popular, és plausible fer un pronòstic, a mitjà termini, per saber si l’hivern ha de continuar. Així, segons una dita popular «si la Candelera plora, l’hivern és fora; si la Candelera riu, l’hivern és viu». És a dir que, si no plou, l’ambient hivernal continuarà.
És una festa molt arrelada socialment, que se celebra en el moment més àlgid de l’hivern, amb diferents tradicions de pietat popular en molts pobles del nostre país i també associada a moltes dites i refranys. A Valls se celebren cada deu anys les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela, i des del 1851, a Molins de Rei se celebra un mercat i una fira agrícola, la Fira de la Candelera. També hi ha festa o fires a Perafita, Tossa de Montbui, Pobla de Claramunt, Ametlla de Mar, Calafell, Barbastre….