HOSTALS I HOSTALERS A SMMONJOS
Publicat el 23 de setembre de 2026 per Josep Arasa
Al llarg dels segles els hostals i els hostalers han gaudit de mala fama. Al “Tratado Legal y Politico de Caminos Publicos y Possadas” del Dr. Don Manuel Fernandez de Mesa de l’any 1755, es pot llegir la consideració que mereixien els hostalers a l’autor, “son hombres viles y zafios, no solo en sus hechos si no en su apariencia”. “Pocos mesoneros deixan de ser malos”….”tanto que convendria poner en este oficio a los extrangeros, los quales seria menos perjudicial que se hicieran malos”…
El Tratado especifica la geografia arquitectònica dels hostals, havien de disposar de dues de portes d’entrada, una pels criats i el poble pla i l’altre per la gent distingida, perquè “una señora principal no se vea atemorizada y ofendida por el caballo que se alborota, por el arriero que reniega, del calesero que fuma, y de toda esta turba que forma una confusion aborrecible a los ojos, al olfato y al oido”. I així “se aparten los brutos de los racionales y no se junten los hombres viles, destrozados y mendigos, con los ilustres”.
Les habitacions del criats –comunitàries- calia que estesin situades veient les menjadores dels cavalls i dels muls, per poder vigilar l’alimentació i la tranquil·litat dels animals. La cambra de l’hostaler havia d’estar a dalt de tot per controlar si algú entrava a robar a les habitacions.
Els hostals, destinats llògicament als forasters, no podien acollir la gent de la localitat, ni a dones de mal viure. Els nobles, els eclesiàstics i els soldats tenien preferència d’estatge per davant del poble pla. Quan tots els espais per dormir estaven plens i un privilegiat arribava l’hostaler havia de fer-li lloc fen fora a una persona de categoria inferior encara que aquesta dormís.
Segons en P. Madoz, al Penedès del segle XIX hi havia un hostal “regular” a l’Ordal, dos de bons a Vilafranca, un parell més als Monjos i un al Vendrell.
Segons explica en Jeroni Pujades en el seu Dietari (1601-1605), a un hostal dels Monjos, el 24 d’octubre de 1602 (guerra dels Segadors), uns bandolers encapçalats per en Pay Català, van entrar de nit i ho van robar tot, especialment el que duien una colla de traginers de Valls.
Però no cal buscar en temps tan reculats per trobar malifetes d’hostal als Monjos, l’any 1916, van servir un vi que va provocar forts dolors d’estomac als comensals. Segons les anàlisis fetes per Estació Enològica de Vilafranca, el vi tenia un contingut d’àcid sulfúric (salfumant) superior al límit legal.
No fa gaires anys un dels hostals monjencs es va enderrocar per construir-hi habitatges. L’altre va desaparèixer el 1940 per a fer l’ajuntament actual; en enderrocar-se van trobar revoltons vermells que, segons els entesos, era el senyal d’hostal en l’època dels romans, i entre les pedres va sortir –diuen- un tresor,……però aquestes ja són figues d’un altre paner.
Publicat dins de HISTÒRIES DEL PENEDÈS i etiquetada amb Hostal, hostalers, Pay Català, Santa Margarida i els Monjos | Deixa un comentari