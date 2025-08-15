HOSTALS I HOSTALERS A SANTA MARGARIDA I ELS  MONJOS

HOSTALS I HOSTALERS A SANTA MARGARIDA I ELS MONJOSDeixa un comentari
El “Diccionario geográfico-estadistico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar” escrit per qui fou Ministre d’Hisenda del govern espanyol, Pascual Madoz (1806-1870), explica que al Penedès de 1849 hi havia un hostal “regular” a l’Ordal, dos de bons a Vilafranca, un parell més als Monjos i un al Vendrell.
Al llarg de la historia els hostals i els hostalers han gaudit de mala fama. Al Tratado Legal y Politico de Caminos Publicos y Possadas del Dr. Don Manuel Fernandez de Mesa de l’any 1755, es pot llegir la consideració que mereixien els hostalers a l’autor, “son hombres viles y zafios, no solo en sus hechos si no en su apariencia”. “Pocos mesoneros deixan de ser malos”….”tanto que convendria poner en este oficio a los extrangeros, los quales seria menos perjudicial que se hicieran malos”.
El Tratado especifica la geografia arquitectònica dels hostals, havien de disposar de dues portes d’entrada, una pels criats i el poble pla i l’altre per la gent distingida, perquè “una señora principal no se vea atemorizada y ofendida por el caballo que se alborota, por el arriero que reniega, del calesero que fuma, y de toda esta turba que forma una confusion aborrecible a los ojos, al olfato y al oido”. I així “se aparten los brutos de los racionales y no se junten los hombres viles, destrozados y mendigos, con los ilustres”.
Les habitacions del criats –comunitàries- calia que estesin situades veient les menjadores dels cavalls i dels muls, per poder vigilar l’alimentació i la tranquil·litat dels animals. La cambra de l’hostaler havia d’estar a dalt de tot per controlar si algú entrava a robar a les habitacions. Els hostals, destinats lògicament als forasters, no podien acollir la gent de la localitat, ni a dones de mal viure. Els nobles, els eclesiàstics i els soldats tenien preferència d’estatge per davant del poble pla. Quan tots els espais per dormir estaven plens i un privilegiat arribava, l’hostaler havia de fer-li lloc fen fora a una persona de categoria inferior malgrat que aquesta dormís.
En Jeroni Pujades en el seu Dietari (1601-1605), ens explica que a un hostal dels Monjos, el 24 d’octubre de 1602 (guerra dels Segadors), uns bandolers encapçalats per en Pay Català, van entrar de nit i ho van robar tot, especialment el que duien una colla de traginers de Valls.
Al mateix poble, a l’Hostal Nou de la Riera (possiblement fos l’edifici conegut com la Casa Gran?) la nit de reis de 1778 hi morí el Duc de Medina Sidonia, fet luctuós que va generar un litigi entre el clergat vilafranquí i el de santa Margarida. El duc va ser enterrat a Vilafranca amb tocs de campana, professó, molta cera i boato, el capellà de Santa Margarida en veure tot el que van pagar els del Duc, va reclamar una paga suplementaria al·legant que el de Medina Sidonia havia mort a la seva jurisdicció.
Però no cal buscar en temps tan reculats per trobar malifetes d’hostal, al mateix poble l’any 1916 van servir un vi que va provocar forts dolors d’estomac als comensals. Segons les anàlisis fetes per l’Estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca del Penedès, el vi tenia un contingut d’àcid sulfúric superior al límit legal.
No fa gaires anys l’ajuntament, sense cap respecte històric o cultural, va autoritzar l’enderroc de l’edifici conegut com la Casa Gran, per a construir-hi habitatges. L’altre hostal va desaparèixer els anys 1930-1940 per a fer la Casa de la Vila actual; en enderrocar-se van trobar revoltons vermells que, segons els entesos, era el senyal d’hostal a l’època dels romans i diuen, que entre les pedres va sortir un important tresor.
A mitjans del segle XX es va construir entre la Ràpita i els Monjos un hostal de celebracions, actualment mig enderrocat, refugi de ocupes i passavolants, que ha esdevingut una de les imatges icònicament vergonyoses del municipi.