FOC AL BOSC

El canvi climàtic és una de les causes de l’allau d’incendis que està patint la Peninsula Ibèrica. Tan sols a l’Estat Espanyol, a 15 d’agost, ja s’han cremat més de 150.000 ha. Astúries, Galicia, Castella, Lleó, Extremadura, Andalusia, han cremat com preveia qualsevol aprenent de científic. Però els polítics en saben poc de ciència, ells ja han començat el joc de la demagògia discursiva carregada de paraules i buida de futurs.
És possible planificar paisatges amigables on la biodiversitat i els humans puguem coexistir de forma sostenible. El primer i més urgent és aturar la desforestació. Les grans masses arbòries prevenen l’escalfament global. Els fragments de bosc refresquen l’ ambient local i ajuden a regular la quantitat i qualitat de l’ aigua. En esmorteir les pluges, eviten l’ erosió i la pèrdua de nutrients del sòl, contribuint així a la sostenibilitat de l’agricultura.
Malauradament fa anys que els polítics d’aquí o d’Espanya han canviat la planificació del territori per la recerca del vot. Han descobert que a la muntanya hi ha pocs vots per tanta feina. El 7 d’agost de 1979 a Lloret es va encendre el foc forestal més mortífer de la història de Catalunya, 21 vides humanes. Aquella lliçó no va servir per encetar el camí de la planificació del territori ni el de la gestió forestal a casa nostra.
Les muntanyes de Catalunya estan abandonades esperant que el llumí de la temperatura estiuenca destrueixi el que la natura i la mà de l’home han creat. Actualment una passejada per la majoria de les muntanyes catalanes esdevé la trista contemplació d’un herbassar descontrolat, d’uns arbres emmalaltits que fa anys que no rendeixen, de masies mig enrunades, i conreus abandonats.
L’única manera d’aturar la destrucció forestal es tornant a fer rendible la muntanya. Aquest desig no és una falòrnia empescada, és un trepitjar de peus a terra que molts han promès i mai han executat. Un exemple, no pot ser que actualment la majoria de “pellets” que consumim a Catalunya s’importin. Àustria produeix 1,5 milions de tones de pellets, l’Estat Espanyol mig milió. Es inconcebible que actualment no hi hagi grans incentius per implementar industries de transformació de la llenya a casa nostra.
Els entesos em recordaran que encara ens falta un pas enrere, conèixer quins són els propietaris dels boscos catalans, que en molts indrets es desconeixen. Qui es vol responsabilitzar d’un indret que tan sols porta maldecaps?.
Aquestes mesures elementals no son suficients per mantenir les muntanyes netes, cal netejar el sota bosc, i el millor netejador de boscos és el pastor. Pastor que amb els seus ramats fema els arbres i talla l’herbassar. Professional que ha de gaudir dels mateixos drets que tenen avui la resta de treballadors. Els pastors han de poder fer vacances i disposar dels caps de setmana. Cal crear les estructures per difondre el seu treball i la qualitat de la seva feina. En cas que no es creïn les estructures laborals que ho permetin, el seu ofici desapareixerà i els bombers tindran més feina.
Segur que podem afegir a aquest apunt moltes més necessitat que acabaran la llista reivindicativa amb la necessitat de més bombers, més material per apagar foc, etc, però cap serà efectiva si no hi ha un pla global pel territori que permeti l’assentament poblacional.
Des de la política, s’ han de promoure mesures que aturin la desforestació a gran escala i promoguin la restauració forestal, com ara la creació de reserves i corredors biològics i el pagament per serveis ambientals. Els incentius a cultius amigables amb la biodiversitat també són molt valuosos, igual com ho poden ser els impostos sobre aquells productes ambientalment més costosos.
Cal salvar el territori. Als pobles, a les masies isolades, a barris i comarques del territori volem viure a la terra amb totes les seves valls i muntanyes, amb grandeses i misèries. No volem una Catalunya exclusivament urbana, volem els mateixos drets i deures que els de ciutat. Volem viure al país sense por al foc.