FIRA DE SANT TOMÀS (Fira del Gall)
La Fira del Gall de Vilafranca deu el seu origen a la diada de Sant Tomàs apòstol, el 21 de desembre, que és el primer dia de l’hivern. A moltes poblacions, i Barcelona n’era una, se celebrava la fira de Sant Tomàs des del 21 de desembre fins a la vigília de Nadal, s’establia per tota la part central i històrica de la ciutat i la realitzaven gràcies a un privilegi reial que va ser ratificat el 1577. Va ser, possiblement, la celebració de la fira a Barcelona que va portar altres poblacions d’arreu de Catalunya a celebrar la seva pròpia fira per Sant Tomàs, com en el cas de Blanes i Vilafranca.
Entre els segles XVI i XVIII, les fires que tenien lloc al llarg de l’any a Vilafranca eren les següents: La Fira del Congre o de la Quaresma, la Fira dels Apòstols, també coneguda com a Fires de Maig, la Fira de Sant Lluc o Fires del Sembrar, la Fira de Sant Simó i, finalment, la Fira de Sant Tomàs.
Les fires d’aviram dels dies previs a Nadal solien proveir a moltes famílies de gall dindi, gallines o ànecs per als àpats de les festes.
Explica la història que fa més de tres segles, coincidint amb sant Tomàs (21 de desembre), pels voltants de la basílica de Santa Maria de Vilafranca es va començar a celebrar una fira (més mercat que fira) d’aviram. Els pagesos s’hi arribaven de diferents punts de la comarca per vendre o intercanviar verdura, les aus que durant mesos havien criat als seus corrals i ous rossos. I de tot el mar d’aviram que quequejava i cridava en aquella plaça i aquella fira medieval, hi havia una espècie singular, pròpia i diferent: el gall i la gallina del Penedès.
L’any 1664 les autoritats van autoritzar la vila de Vilafranca a organitzar la Fira de Sant Tomàs.
D’aleshores ençà la mostra s’ha anat succeint, tot i que amb alts i baixos. A la dècada dels seixanta del segle passat, la fira es va anar esllanguint fins a arribar als anys vuitanta mig dissolta entre les parades del mercat de dissabte. A finals dels vuitanta, l’aleshores Patronat Municipal de Turisme va prendre’n les regnes i va decidir apostar per revitalitzar-la. Aviat les places de Santa Maria i Jaume I es van quedar petites per acollir la fira i per això l’any 1991 es decidí canviar-la d’ubicació i traslladar-la a la rambla de Sant Francesc. Fins al 1994 la Fira del Gall només durava un dia, el dissabte, però a partir d’aquest any, veient la bona resposta de públic i criadors, es decidí allargar-la fins a diumenge.
El darrer canvi important que va viure la fira va arribar l’any 2008 quan es va traslladar de la rambla de Sant Francesc fins al parc de Sant Julià, un espai més ampli i versàtil.
Des de temps immemorials la pagesia de les comarques penedesenques, i com a complement a la seva activitat principal (cereal, horta, vinya…), s’ha dedicat a la criança i engreix d’una raça d’aviram autòcton, amb unes propietats físiques molt determinades i, per damunt de tot, productora d’una carn molt característica pel seu color, suavitat i sabor: el Gall i la Gallina del Penedès. En alguns moments d’aquesta dilatada història es va arribar a la pràctica extinció d’aquesta raça provocada per l’aparició d’aviram importat de l’estranger, de més producció i amb l’esquer de millors beneficis. Però, després de molt d’esforç, sobretot dels criadors i del genetista de l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) ja traspassat Amadeu Francesch, la raça no només es va recuperar, sinó que l’any 2016 la varietat negra va obtenir el preuat segell d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP).
Aquest dissabte i diumenge, uns tres-cents seixanta anys després que fou autoritzada a celebrar-se per primera vegada, i coincidint amb el cap de setmana previ a Nadal, Vilafranca continua celebrant la fira al voltant d’aquest emblema que és el gall del Penedès. Actualment un dels esdeveniments consolidats més marcats i esperat de la vila.
Galls, conills, indiots i oques, correu, correu… Si no acabareu “fent l’ànec”!
(Joan Borrut Ferran)