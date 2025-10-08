Els contenidors “intel·ligents”, un acudit més de l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos.Deixa un comentari
Santa Margarida i els Monjos implementarà aquest mes els contenidors “intel·ligents” com a formula de recollida de les escombraries. Aquest sistema, on s’ha aplicat no millorà els resultats de la recollida selectiva, si no va combinat amb l’aplicació dels sistema més eficient com és el “porta a porta”. A Santa Margarida i els Monjos es va demostrar, fa un parell d’anys, quan l’Ajuntament i la Mancomunitat Penedès-Garraf van fer un assaig. L’experiència va acabar en fracàs dos mesos més tard, quan es van haver de retirar tots els contenidors “intel·ligents”, per abandonar-los inutilitzats en un racó de la deixalleria on van trobar repòs durant més d’un any. Ara, de nou, intenten imposar-los pel broc gros.
En Salvador Pérez, l’any 2024, després que l’ajuntament de la seva localitat hagués col·locat els contenidors “intel·ligents” publicava el següent article: “El problema és no tenir memòria històrica, anem reproduint les deficiències i anem improvisant sense saber ni que fer, ni com resoldre el problema dels residus, tot és un veritable despropòsit, això si, els costos econòmics els paga la ciutadania, i els mediambientals també, i el grau de confusió encara més… Els contenidors anomenats “intel·ligents”, que només vol dir que porten un xip d’identificació de l’usuari res més, tampoc poden garantir que el residu dipositat sigui la fracció correcte. A més, si els brètols de torn el volen obrir, ho podran fer, i els costos de compra i manteniment son més elevats. I aquest sistema, on s’ha aplicat no millorà els resultats de la recollida selectiva, si no va combinat amb l’aplicació dels sistema més eficient com és el “porta a porta”…. Demostrat el seu fracàs, ara ens gastarem una nova morterada de diners, per a anar a un sistema que no resoldrà el problema, això si, a efectes publicitaris i de propaganda, s’intentarà justificar. Si no s’implanta en el 50% del municipi la recollida “porta a porta” que és la més eficient fins ara, amb la resta del municipi amb contenidors convencionals o mal anomenats “intel·ligents”, no es resoldrà ni el problema dels residus, ni s’aconseguirà arribar als objectius de recollida selectiva i prevenció. I es fals que es digui, que en a municipis com el nostre no es pot implantar un sistema porta a porta. Municipis de la mateixa magnitud ho estan fent” (a Sant Sadurní ho fan “porta a porta”).
Carles Teixidor de Girona, un temps després que la ciutat hagués implantat la recollida d’escombraries amb contenidors “intel·ligents”, escrivia a la premsa local un article titulat “Utilitzar contenidors intel·ligents… missió impossible”. “Aquests tipus de contenidors, tot i que poden semblar una solució innovadora i útil, a hores d’ara no són eficients a causa…. a) Dels costos molt elevats: Els costos de compra i posteriors manteniment d’aquests contenidors són molt elevats. b) Estructures adequades: Perquè siguin eficients, han de ser part d’una infraestructura més completa (han d’incloure sistemes de recollida i reciclatge més eficients). c) Els usuaris: Molts usuaris poden o no volen entrar en aquest sistema d’utilitzar correctament aquests tipus de recollida d’escombraries i sobretot no estan prou motivats per seguir les pautes establertes de separació de residus com la separació adequada en dies establerts, també cal recordar que hi ha molts d’habitatges de lloguer (o ocupats) i aquests no saben res de targetes magnètiques. e) Rebut municipal d’escombraries: Per acabar-ho d’adobar, volen que reciclem correctament, i a canvi el rebut de l’impost que ens passen des del consistori, cada vegada és més elevat….”.
Davant del despropòsit de la recollida de brossa amb contenidors “intel·ligents” l’Agencia de Residus de Catalunya de la Generalitat de Catalunya escriu ”Els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes “porta a porta” són en general superiors, tant en quantitat recollida com en qualitat de la separació (en general se situen entre el 60 i el 80% de recollida selectiva). Amb el sistema “porta a porta “es retiren els contenidors de la via pública (més espai a la via pública, no cal mantenir i netejar els contenidors, no hi ha desbordaments). Desapareix l’anonimat en el lliurament dels residus. El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida selectiva és major…..”.
Properament La Granada i el Pla del Penedès, aplicaran el sistema porta a porta. Que pretén amb els contenidors “intel·ligents” l’ajuntament de Santa Margarida i els Monjos? Algú creu que a SMMonjos som diferents i que amb els contenidors “intel·ligents” s’assoliran els nivells de reciclatge que exigeix la Unió Europea i avançarem cap a una gestió més eficient i respectuosa amb el medi ambient?.
La ciutadania necessitem claredat i honestedat, no anar-nos enredant de forma permanent com passa a Santa Margarida i els Monjos. Cal dir-nos la veritat, i aplicar els sistemes més eficients per a afrontar els problemes de la recollida de brossa. No pot ser que implementem els contenidors “intel·ligents” després de comprovar el fracàs de la prova feta al municipi o de l’experiència d’altres municipis. Utilitzar a les veïnes i els veïns maltractant-los amb aquesta farsa com a única solució, és un despropòsit que pagarem car i fa molta pudor.
Necessitem formació i explicacions, transparència i claredat amb les mesures perquè la nostra col·laboració sigui útil, per tant, més que gastar en els mal anomenats contenidors “intel·ligents”, cal invertir en sensibilització i informació, i en l’aplicació de sistemes eficients de recollida. Ens cal un ajuntament amb alguna estratègia mínima coherent, i deixar-se d’anar copiant models ineficients que tan sols generen despesa.