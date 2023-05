ELECCIONS MUNICIPALS A SANTA MARGARIDA I ELSMONJOS

Els resultats de les eleccions a Santa Margarida i els Monjos presenten dues sorpreses, la caiguda espectacular d’Esquerra Republicana i l’entrada al consistori dels joves de la Plataforma.

Durant aquesta campanya electoral ER ha bombardejat les xarxes amb promeses de futur i proclames -sense cap balanç de la feina feta!- avui, curiosament, no ha publicat els resultats electorals. ER havia obtingut a les eleccions de 2019 els vots de 1.050 votants (31,2%). A les eleccions actuals ha obtingut 494 vots (15,86%). Ha perdut 556 votants i, lògicament, la meitat de regidors que tenia el 2019 i es queda amb dos regidors. El que es pot esperar, quan s’obtenen aquets nefastos resultats, és alguna justificació, explicació o, per respecte a la democràcia, alguna dimissió. No diuen res.

La Plataforma és un grup de joves que es presenta per primera vegada a una escomesa electoral amb un lema que a Santa Margarida i els Monjos té molt de sentit degut que fa 44 anys que el partit socialista governa el municipi. Amb el lema “Polítics no, persones” i un discurs clar i independent, sense falòrnies, han aconseguit 491 vots i 2 regidors.

El Partit Socialista, malgrat els escàndols que van inhabilitar l’anterior alcalde, la secretaria, els arquitectes municipals, etc, governa el municipi des de fa 44 anys i ho continuarà fent 4 anys amb majoria absoluta (7 regidors) en haver obtingut el 45,85% dels vots.