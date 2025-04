BONA DIADA MONTSERRAT!!

Avui també es festa grossa al santuari de la Mare de Déu de Montserrat a Montferri (Alt Camp) al costat del Penedès. Singular santuari situat en un petit turó, projectat per Josep M. Jujol, deixeble de Gaudí i començat a construir l’any 1925. La iniciativa de la seva construcció va partir del jesuïta Daniel Maria Vives, fill del poble, amb l’objectiu d’acostar la Verge de Montserrat als pobles de la comarca i el terreny va ser cedit per la seva família. Les peces per a l’obra, bàsicament barreja de ciment i sorra o grava, van ser fabricades pels mateixos pagesos de Montferri. Tot i això, la manca de recursos va fer que l’obra quedés aturada l’any 1931 i no es reprengués fins al 1987, en aquest cas sota la direcció de l’arquitecte Joan Bassegoda Nonell. Es va inaugurar l’any 1999.

L’edifici, amb una planta en forma de vaixell, està orientat cap a Montserrat i coronat amb formes orgàniques que evoquen aquelles muntanyes. L’estructura està formada per arcs parabòlics, amb dos eixos que conformen dues semi cúpules i arcbotants que fan la funció de contrafort. La part central evoca un castell com els que aixequen els xiquets de Valls, amb una agulla central a l’interior de la qual hi ha un medalló de trencadís ceràmic. El cambril de la Verge, a semblança del de Montserrat, té planta octogonal i s’hi accedeix per unes escales a dreta i esquerra.

A pocs metres del santuari hi ha la Cova, una petita capella que aprofita una obertura natural de la roca. I al seu costat, un modern campanar de formigó.