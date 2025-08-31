(Santa Margarida i els Monjos) PERSONATGES: ROGELI DUOCASTELLA

(Santa Margarida i els Monjos) PERSONATGES: ROGELI DUOCASTELLADeixa un comentari
Rogeli Duocastella va néixer a Anglesola l’any 1914, fill d’un mestre que va ensenyar a les escoles dels Monjos (Santa Margarida i els Monjos). Explicaven els avis que el van tenir com mestre que va ser un ensenyant molt estimat i una família molt recordada. Del curs 1920-1921 ja hi ha testimonis gràfics del pas del mestre i la seva família pel nostre municipi.
Rogeli Duocastella va viure des dels 5 anys, tota la infantessa, l’adolescència i joventut als Monjos i aquí va deixar i mantenir la seva colla d’amics d’infantessa, joventut i maduresa. Quan li preguntaven quin era el seu lloc de naixement, no reconeixia mai ser fill d’Anglesola, sempre deia que era fill dels Monjos.
Va estudiar per capellà i la guerra civil (1936-1939) va trencar la seva pau i dedicació. L’any 1938, amb un amic dels Monjos va fugir a peu de les penúries que provocaven els, mal anomenats, milicians. Van travessar Catalunya, Aragó, fins arribar al País Basc on van trobar el paraigües del govern basc. D’allà ell va anar a Paris.
Rogeli Duocastella va ser un dels primers estudiosos de la sociologia a Catalunya. Es va doctorar en Ciències Socials i Econòmiques per l’Institut Catòlic de París amb la tesi Sociología religiosa de una ciudad industrial: Mataró.
L’any 1955 torna de París i el 1958 funda el Centro de Estudios de Sociologia Aplicada (CESA), que actualment es coneix amb el nom d’Institut de Sociologia i Psicologia Aplicada (ISPA). Va ser el director de CESA i de la seva revista Documentación social, i posteriorment director de ISPA fins a la seva mort (1984). L’objectiu de l’Institut de Sociologia i Psicologia és promoure la investigació sociològica i afavorir l’aplicació pràctica del coneixement psicosociològic a la solució dels problemes que afecten la nostra societat. Va crear les Sección Social de Càritas i des del seu càrrec va impulsar la creació de moltes escoles de treball social.
El van cridar al Vaticà per elaborar ponències preparatòries pel Concili Vaticà II (1962-1965). En la seva recerca, a més de la sociologia religiosa, va cultivar els estudis sociològics del turisme i la vellesa, va publicar multitud de llibres i d’articles: “Como estudiar un municipio; Perspectivas socio-religiosas del urbanismo; Como estudiar una parroquia; La aportación del Servicio Social en la atención a la infancia y a la adolescència, Mataró; Estudio de sociología religiosa sobre una ciudad industrial espanyola; Poblemas sacerdotales en España; Problemàtica de la tercera edat a Catalunya; Estudio socioeconómico y de planificación de servicios sociales de la ciudad de Gijón; Aspectos educativos y religiosos en la España de los años 80; Sociologia y pastoral; Informe sobre la tercera edat, estudi sociològic sobre la ancianitat a Catalunya; etc; etc. “ .La Fundació “la Caixa” atorga anyalment un premi amb el nom del sociòleg Dr.Rogeli Duocastella.
Va morir l’any 1984 i sempre va mantenir un lligam estret i afectuós amb el seu municipi de joventut, Santa Margarida i els Monjos. Malauradament el seu municipi l’ha oblidat.
PS.- Als arxius de TVE-Catalunya guarden una entrevista que li va fer Laia Massana a Rogeli Duocastella el 9 de novembre de 1978. Es tracta d’un arxiu on esta guardada també una entrevista amb Miquel Coll Alentorn, el líder d’Unió Democràtica, la qual he preferit conservar per la seva importància històrica. L’entrevista a Rogeli Duocastella esta entre els minuts 4,26 i 8,34 https://www.rtve.es/play/videos/arxiu-tve-catalunya/arxiu-tve-catalunya-miquel-coll-alentorn-rogeli-duocastella/5816567/