125 anys de La Margaridoia dels Monjos
Hi ha entitats que passen, i n’hi ha que fan camí. La Societat Coral i d’Esbarjo La Margaridoia dels Monjos (Santa Margarida i els Monjos) forma part, sense cap mena de dubte, del segon grup. Celebrar 125 anys l’any 2027 no és només bufar espelmes: és aguantar presons, guerres, repressió, canvis de règim, modes absurdes i alguna que altra crisi existencial col·lectiva… i continuar cantant.
Fundada a finals del segle XIX, en un moment en què associar-se era gairebé un acte de militància cívica, La Margaridoia neix amb una triple ànima que encara avui la defineix: la coral, l’esbarjo i el país. Dit d’una altra manera: cultura, comunitat i Catalunya. No sembla gaire revolucionari, però ho és més del que sembla. Perquè crear espais on la gent es troba, es reconeix i construeix identitat col·lectiva, no surt gratis. Mai, tal com ens demostra la història de l’entitat.
Durant aquests 125 anys, la Societat ha estat molt més que un lloc on cantar i conviure. Ha estat refugi, altaveu i, sovint, resistència víctima de la repressió. Quan la cultura popular catalana era menystinguda o directament perseguida, les corals com La Margaridoia mantenien viva una manera d’entendre el país: des de baix, amb veus diverses però afinades en un mateix sentit. I això no és poesia: és política en el sentit més noble del terme. Revolta social que seguia les directrius del polític, compositor i escriptor Josep Anselm Clavé i Camps, per tal d’elevar la cultura dels obrers mitjançant la música i el cant.
El local social va ser construït entre 1909 i 1915 i està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Arquitectònicament forma part d’aquella xarxa de centres socials i culturals que expliquen la força de l’associacionisme català de finals del XIX i començaments del XX.
Amb el segle XXI, La Margaridoia ha sabut adaptar-se sense perdre l’essència. I això té mèrit. Perquè hi ha dues maneres de morir: desaparèixer o convertir-se en una peça de museu. L’entitat ha esquivat totes dues. Ha incorporat noves generacions, ha obert portes a noves activitats i ha entès que la tradició no és repetir el passat, sinó fer-lo útil al present. La seva història és, en bona part, la història social dels Monjos.
Ara bé, tampoc cal idealitzar-ho tot. Mantenir viva una entitat actualment té moltes dificultats. Vivim en una època de consum ràpid, d’individualisme amb internet i de compromisos a curt termini. Les entitats culturals competeixen amb les pantalles, plataformes i mandres diverses. Les subvencions manipuladores empenyen l’anorreament popular. I, malgrat tot, La Margaridoia continua dempeus. Això no és casualitat: és fruit de gent tossuda, d’aquella que no es rendeix perquè sí.
Perquè, al capdavall, aquest és el veritable llegat de La Margaridoia: demostrar que la cultura catalana no és un luxe, sinó una necessitat. Que cantar junts, ballar o fer teatre no és una anècdota, sinó una manera de fer societat. I que, quan la gent s’organitza, passen coses.
125 anys després del seu naixement, la pregunta no és què ha estat La Margaridoia, sinó què vol ser a partir d’ara. I aquí és on es juga el futur. Com es connecta amb els joves sense fer el ridícul? Com es manté l’arrel sense quedar-se enganxat al passat? No hi ha receptes màgiques, però hi ha una pista clara: seguir sent útil a la comunitat. Si alguna cosa ens ensenya la seva trajectòria és que, quan hi ha voluntat, la història no pesa: empeny. I sí, potser no sortiran a les portades dels diaris cada dia. Però hi ha institucions que no necessiten focus per a ser imprescindibles.
I hi afegiria una cosa:. Darrere dels estatuts, les juntes, els edificis i els concerts hi ha generacions de veïns que hi han cantat, ballat, jugat, representat teatre, celebrat festes, fet amistats i, simplement, hi han passat moltes hores de la seva vida. Això fa que els 125 anys no siguin només una efemèride local. Són una oportunitat per explicar 125 anys de vida popular al Penedès.