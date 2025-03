Els primers bolets de l’any: El carlet negre

Quan a la terra baixa comencen a créixer les múrgoles a muntanya ens neixen els carlets negres. És un dels bolets que més esperem. De barret blanquinós quan creix sota fulles o la neu, de grisenc a negre quan veu el sol. De carn consistent, massissa i una textura que ens manté en cuinar-lo. En la classificació culinària dels millors bolets trobaríem el carlet negre a la part més alta, fent parella amb el cep i la llenega negra.

El carlet negre és un bolet força desconegut pels restauradors locals i la majoria de boletaires. No té valoració comercial, fet que ja està bé.

Es tracta de l’espècie Hygrophorus marzuolus, on l’epítet específic ens indica que és un bolet que sol aparèixer el mes de març. Característicament, el març i abril, en hiverns suaus des de gener i en primaveres tardanes fins al maig. Exclusivament en aquests mesos.

Es tracta d’un bolet que tolera les baixes temperatures, de fet pot créixer completament colgat per la neu. Els esquirols, mancats d’altres menges degut a les baixes temperatures, en són delerosos. Sovint trobes aquest bolet per les petges i clots que deixen a la neu.

És un bolet de muntanya, com ja he dit. El podem trobar en pinedes de pi roig, pi negre i avetoses, també vora roures i faig. Prefereix els sòls neutres, ni molt àcids ni molt calcaris.

És molt generós en les florides, és gregari, pel que creix en grups força nombrosos. I fidel pel que fa als punts on surt. A banda però, no apareix a qualsevol bosc, és poc abundant.

Us animo a cercar-lo. A part de l’interès culinari, que és de veritat, teniu un punt a favor: No hi ha altre bolet que se li assembli i que surti en aquesta època.

Imatge: Gljivarsko Drustvo Nis, sota lliçencia Creative Commons Attribution 2.0 Generic, sense canvis.