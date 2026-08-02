El físic Walter Lewin explica com una molla estirada retorna cap a l’equilibri amb una força de restauració que creix en proporció directa al seu desplaçament.
Aquesta relació senzilla és la llei de Hooke: F = -kx.
F: força elàstica (newtons, N).
k: constant elàstica del ressort (N/metres). Com més gran és k, més rígid és el ressort.
x: deformació respecte de la posició d’equilibri (metres). Pot ser un estirament o una compressió.
– indica que la força és restauradora: sempre apunta en el sentit contrari al desplaçament.
Com més s’estira la molla, més forta és la seva tracció en la direcció oposada.
‘La natura no es pot enganyar’, és una de les seues frases més conegudes. ‘Les lleis de la física són belles perquè són universals’, també.
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