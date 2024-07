La veritat sempre sura. Aquest és un dels ensenyaments dels Evangelis. No hi ha res que no siga descobert. Sempre hi ha el fil que queda ocult i a la fi veu la llum. Com hi ha món. Com hi ha el mal explícit i els temps de Déu i no viuen en pau aquells que s’aprofiten de qualsevol en favor dels seus anhels o en profit propi. Perquè la veritat sura mentres les hores romanen en silenci. Com hi ha Déu i un dia tot plegat finirà i aleshores Déu donarà testimoni del bé, de la bonesa de les ànimes que han estat exemple d’una gran humanitat.

No temis, aferra’t a la treva que t’ofereix la calma i deixa que el teu cor s’asserene. Estima’t mentres dura la travessa del teu desert inhòspit i no perdis lo temps odiant ni maleïnt la vida que t’ha estat regalada. Estima i perdona sempre. Abraça’t i quan tingues l’oportunitat d’acollir entre els teus braços aquella mirada de complicitat, no escatimes el gest: potser no ets tu qui més la necessita.

Tot ve a surar i el bé sempre triomfa. Confia en tu i confia en Déu. Abans que tu, milions de persones s’han perdut víctimes de les mentides i l’ego dels covards. Perquè fer el mal és senzill, però mai paga la pena. No tingues por de la nit, ni del sol del migdia que encega la ment. Dóna i pren, però no oblides mai que la teua missió és donar-te als altres. Escriu, que el món s’adone que el mal no t’arronsa.