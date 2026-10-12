Viure des de la intel·ligència

Viure des de la intel·ligènciaDeixa un comentari
Amb els anys, la cara canvia i el cos et demana que afluixes. I aviat reconeixes o descobrixes que ja tens l’edat d’aquells que, de menut, et pareixien vells. Te’n recordes del tio Fiero? Però dins de tu encara viu qui eres: qui estimava, qui tenia por, qui buscava unes paraules per a dir la veritat sense fer mal.
Si has procurat viure sense mentir-te ni enganyar els altres, envellixes amb una intimitat particular amb tu mateix. Recordes les vegades que et vas equivocar, el perdó que et va costar demanar, les coses que hagueres volgut fer millor. Pots mirar-ho de cara. No necessites arreglar el passat perquè et done la raó.
El metge i psiquiatre Viktor Frankl escrivia en L’home a la recerca de sentit: ‘Haver sigut és també una manera de ser, i potser la més segura’. Ho deia recordant que allò que hem viscut, fet i patit no deixa d’haver existit perquè haja passat. El temps s’ho endú cap arrere, però no ho esborra.
Pense en això quan veig caure la vesprada sobre Burjassot. Hi ha afectes que continuen fent-nos companyia encara que la persona ja no estiga. Hi ha una paraula complida fa trenta anys que encara sosté una amistat. I hi ha renúncies que ningú va vore, però que tu recordes perquè aquell dia vas decidir quin home volies ser.
El neuròleg Oliver Sacks, en el seu article My Own Life, publicat el 19 de febrer de 2015, escrivia: ‘He estimat i he sigut estimat’. Certament, amb els anys acabem entenent que haver estimat no exigix que tot haja eixit bé. També hi caben les absències, els intents maldestres i aquella tendresa que no vam saber expressar a temps.
La sinceritat també té un preu. A voltes et deixa a soles; a voltes t’obliga a perdre allò que desitjaves. I, amb els anys, aprens a distingir entre dir la veritat i descarregar-la damunt d’algú: també cal tendresa per a ser honest. La veritat necessita una veu que sàpia cuidar qui l’escolta.
La presentació de Being Mortal al web del cirurgià Atul Gawande ho resumeix així: ‘L’objectiu últim no és una bona mort, sinó una bona vida fins al final’. I una bona vida, quan el cos comença a posar límits, pot continuar tenint coses menudes i fondes: una conversa sense presses, demanar perdó, deixar-te cuidar, tornar a mirar amb afecte algú que creies conéixer del tot.
Envellir així és poder seure en silenci sense haver de fugir de tu. Amb les teues contradiccions, amb el cansament, amb alguna pena que encara cou. I poder dir-te, baixet: ‘Esta vida és la meua. Em dolen algunes coses. Encara tinc temps d’estimar millor’.
Referències: Frankl, Viktor E., Man’s Search for Meaning: An Introduction to Logotherapy, 4a ed., Boston: Beacon Press, 1992, primera part, p. 40 del PDF enllaçat; versió anglesa d’Ilse Lasch, a partir de l’original alemany de 1946. Sacks, Oliver, My Own Life, The New York Times, 19 de febrer de 2015, recollit en Gratitude (2015); original en anglés. Gawande, Atul, Being Mortal: Medicine and What Matters in the End, Nova York: Metropolitan Books, 2014; frase de la presentació del llibre al web de l’autor, en anglés. Les versions valencianes de les cites són traduccions.