Més que viatjar de nit, diria que el que m’agrada és viatjar a través de la nit. Viatjar de nit és un plaer confessable de ma vida. En tinc altres, de confessables, com visitar almàsseres d’oli, però viatjar de nit m’emociona com poques coses. Recordo no haver-me presentat a alguns examens i haver deixat feines per fer viatges llargs i de nit en tren o amb bus. I amb la Vespa.