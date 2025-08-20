Solcades

Eduard Solà Agudo

    20 d'agost de 2025
    Viatge
    Viatge

    Quan els ulls dels morts deixin de soriejar per mi potser notaré que és l’hora de començar a escriure sobre natros durant una nit completa. Haurem vençut el món de les ombres fent bombolles de sabó perquè sense adonar-nos-en hem après a sabotejar l’enveja dels covards. Caminem cap a la nit, correm cap a l’alba. Estimem la llibertat perquè en vivim. Si ens maten, no morirem. Si ens atenallen, no romandran mai en pau. Vam triar leș muntanyes i la mar i estimar la terra, perquè en ella hi ha la vida i sabem, com hi ha Déu, que és bella.

