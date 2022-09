I

‘Come, join in the only battle wherein no man can fail, Where whoso fadeth and dieth, yet his deed shall still prevail.’

‘The day is coming’, William Morris.

II

Visca el POUM.

III

Un dia t’alces i és migdia. Lo cel s’ha obert. Lo sol entra insolent a la cambra. Tot està il•luminat. També el dolor, l’angoixa i les ganes que siga de nit. Però és migdia i sents com l’abisme de les dues dibuixa portes de colors a les parets i penses ‘si pogués obrir-ne una, només la bona!’, però tot és massa real, massa tràgic, massa fet a la mida del fracàs. No pots escriure, no pots pensar.

Diuen que el poder no compta, però els poderosos no governen pels desafavorits. Els oligopolis mos governen.