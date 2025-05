Vèncer, finalment

I

Aquesta nit, quan surte de Tarragona, vull sentir que un àngel m’acompanya fins a casa i m’ofereix una conversa sobre coses trivials com un desig, com un amor o les ganes d’anar a sopar a algun restaurant amable. Què voleu que em passe a Tarragona? Coses que són únicament de Déu. Coses que no són pas aparences, ni ombres, ni espills, sinó coses que es renoven i que neixen. Neixen i muten sense que me n’adone a temps.

II

La barca del Senyor travessa la meua entranya amb un bisturí. Amb la fredor del bisturí. Ell és el meu cirurgià de guàrdia. Ell fa possible que les campanes repiquen de nit i el cel siga estrellat.

‘Vosaltres us entristireu, però la vostra tristesa es convertirà en joia’ (Jn 16:20).

III

Aquest instant que és la vida és d’una complexitat meravellosa. Jo no la canvio per cap riquesa il•lusòria.

La bellesa i la consciència. La bellesa i la consciència dansen en un teatre grec que la guerra ha arraconat en l’oblit.

Jo cerco en la mirada quelcom nou. La pedanteria dels ignorants fa cagar.