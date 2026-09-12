Va de bruixes

Va de bruixesDeixa un comentari
Aquest matí m’he llevat llampat i amb moltes ganes d’emprendre un viatge d’aquests imprevisibles amb en Pucu. La Sandra s’ha quedat a Sant Cugat podant un parell d’arbres i jo he quedat amb el bon amic Pocurull per anar al Museu d’Història de Catalunya. Teníem la idea de fer una visita tranquil·la, ara comentant això, ara allò, com dos enamorats, que diria ma iaia Ramona. El cas és que m’ha agradat molt l’exposició que es pot visitar fins el 27 de maig i que es diu Per bruixa i metzinera. La cacera de bruixes a Catalunya.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà