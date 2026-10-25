Va, a vore si fem un caferet

Va, a vore si fem un caferetDeixa un comentari
T’has parat a pensar que tothom vol ser bona persona, però cada volta costa més deixar que els altres ho siguen a la seua manera? La meua estimada Hannah Arendt diria que pensar per compte propi és una responsabilitat. Sí, Arendt sempre camina pel Solcades, però fixa-t’hi: hui pots entrar a comprar un meló i eixir-ne amb un examen de consciència. Amb lo cap com un piano i el cor…
Al supermercat, un home recomana productes ecològics a qui a penes arriba a final de mes. bell hooks hi reconeixeria una desigualtat que les bones intencions no esborren. Nancy Fraser miraria la caixera: de què servix tanta etiqueta solidària si cobra una misèria? I Martha Nussbaum preguntaria si ajudar algú consistix a ampliar-li les possibilitats de triar o a decidir per ell. Que l’ecologia és necessària, faltaria més, però la justícia social també comença per saber què pot permetre’s cadascú.
Un de la cua li diu al seu acompanyant que un tio compra aigua en botelles de plàstic de cinc en cinc i damunt són de marca. Judith Butler ens convidaria a examinar les normes que fan que determinades conductes semblen acceptables i altres no. Luce Irigaray desconfiaria d’una igualtat que pretén fer-nos a tots iguals sense reconèixer les diferències. I Gayle Rubin ens ajudaria a pensar com construïm jerarquies morals que acaben classificant les persones segons les seues conductes. Una cosa és discutir els efectes col·lectius del consum i una altra convertir el carro de la compra en el carnet de bona conducta de cadascú.
A la comunitat de veïns passa igual. Ningú no prohibix discrepar, però tots saben que convé callar. Michel Foucault hi veuria els mecanismes de normalització del poder. Émile Durkheim recordaria que les normes mantenen unit el veïnat, encara que també poden generar exclusions. Chantal Mouffe, en canvi, defensaria que discutir no és necessàriament trencar la convivència. Es pot estar a mata-degolla en una reunió i l’endemà compartir un cafè.
A les xarxes, la cosa encara té més trellat. Justin Tosi i Brandon Warmke en diuen moral grandstanding: convertir les declaracions morals en una competició per guanyar prestigi. Un ajuda una dona major a travessar el carrer i l’altre ho grava i ho penja. Hartmut Rosa hi reconeixeria alguns efectes de l’acceleració social: abans que la iaia arribe a l’altra vorera, ja hi ha tres polèmiques, dos bàndols i un homenatge públic organitzat per l’ajuntament random.
Jo pense que el problema no és que hàgem perdut els valors, sinó que, de vegades, els hem convertit en una altra manera de vigilar-nos. I alerta, que denunciar una injustícia, combatre una desigualtat o qüestionar una relació de poder no és vigilar ningú per caprici. Ben al contrari, sovint és una necessitat. Ara bé, tampoc no podem confondre la crítica social amb el dret a fiscalitzar qualsevol decisió aliena, ni fer passar les nostres conviccions particulars per veritats universals. Una cosa és reconèixer les estructures que condicionen les nostres vides i una altra negar que, dins d’estes estructures, les persones continuem tenint capacitat de pensar, discrepar i decidir.
Ací entren en joc l’ètica, el coneixement i també l’ontologia, perquè una cosa és allò que existeix, una altra allò que en sabem i una altra el judici moral que en fem. Naturalment, la realitat social també està travessada per normes i relacions de poder. No es tracta de negar-ho, sinó de no confondre la realitat amb la nostra interpretació de la realitat. I jo, què voleu que vos diga, preferisc una moralitat capaç de rectificar davant dels fets que no una certesa disposada a sacrificar-los. Que una cosa és tindre principis i una altra pretendre que el món ens done sempre la raó.
I el melonet, al carret. Qui sap si està bo, però mitja cua ja discutix qui té dret a obrir-lo, qui l’hauria de pagar i qui s’ha d’ofendre si ix verd. De tastar-lo, ni parlar-ne. No siga cosa que la realitat ens faça canviar d’opinió.