Ursula K. Le GuinDeixa un comentari
Ursula K. Le Guin (1929–2018) va nàixer a Berkeley i es va dedicar a inventar mons: este li devia quedar menut. Filla d’un antropòleg i d’una escriptora, va créixer amb material per a desconfiar de les coses de tota la vida. Amb Terramar i La mà esquerra de la foscor, va posar la fantasia i la ciència-ficció a fer preguntes incòmodes. Va escriure novel·les, contes, poesia i assaig, i va guanyar premis Hugo i Nebula per a omplir unes quantes lleixes. Va morir a Portland, als huitanta-huit anys, i ens va deixar altres planetes per a entendre el veïnat.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Circulus anni, Les meues fotografies el 2 de novembre de 2026 per Eduard Solà