Urquinaona: els valors republicans es defensen

Urquinaona: els valors republicans es defensenDeixa un comentari
El franquisme justificava una part del seu aparell polític mitjançant la defensa de la unitat, l’ordre i la continuïtat de la pàtria.
En democràcia, els arguments sobre l’estabilitat institucional, la seguretat jurídica i la convivència són legítims i no són, per si mateixos, franquistes. En són hereus? Continuadors? Les formigues neden?
Des d’una lectura crítica del nacionalisme d’Estat, aquests arguments poden adquirir una funció conservadora quan l’estabilitat es converteix en una raó suficient per ajornar indefinidament qualsevol revisió del repartiment de sobirania.
La qüestió històrica és distingir quan la defensa de l’ordre protegeix drets compartits i quan protegeix un determinat statu quo territorial.
Aquesta és una tensió que es pot incorporar a l’anàlisi dels partits considerats republicans espanyols ergo espanyolistes.
L’antifeixisme és una tradició política que defensa les llibertats davant de l’autoritarisme, però l’antifeixisme, per si mateix, no resol com ha d’organitzar-se territorialment un Estat plurinacional.
És perfectament possible que dos moviments coincidisquen en la defensa dels drets socials, el feminisme o la lluita contra l’extrema dreta, i discrepen radicalment sobre qui té dret a decidir les fronteres d’un Estat.
La contradicció potencial apareix quan el reconeixement de la pluralitat nacional és presentat com un principi democràtic, però la seua traducció en sobirania política queda supeditada a l’autorització d’un subjecte estatal únic.
El precedent franquista no converteix automàticament aquest plantejament en autoritari, però ajuda a investigar fins a quin punt la idea d’una Espanya necessàriament unida ha travessat tradicions ideològiques molt diferents.
Urquinaona. Jo em pregunto si és possible tractar històricament Urquinaona sense aquesta premisa radical i alhora bàsica.
El 18 d’octubre de 2019, la plaça d’Urquinaona de Barcelona es convertí en l’epicentre d’una jornada d’enfrontaments entre manifestants i forces policials, després de la sentència del Tribunal Suprem contra els dirigents del procés.
La interpretació sociològica és més interessant que reduir aquells fets a una confrontació entre independentistes i policies.
Qui hi havia a Urquinaona?
Les cròniques de l’època permeten identificar alguns trets, encara que no constitueixen una enquesta representativa dels participants. Pel que fa a l’edat, hi havia una presència especialment visible de joves, incloent-hi estudiants universitaris i de secundària. Quant a la socialització política, alguns havien participat en la defensa dels col·legis electorals de l’1-O. Pel que fa a l’organització, hi havia participants sense vinculació formal amb partits o organitzacions independentistes. Les motivacions incloïen el rebuig de la sentència, la protesta contra l’actuació policial i la frustració política. Respecte a la classe social, no hi ha dades representatives suficients per assignar un perfil socioeconòmic al conjunt dels participants. Finalment, quant a les conductes, convivien manifestacions pacífiques amb episodis de violència, barricades i enfrontaments.
El politòleg Roger Soler i Martí, en l’estudi Joventut, implicació i context polític a Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2019), documenta la particular intensitat de la mobilització juvenil durant el procés sobiranista. La investigació identifica una participació especialment activa dels joves independentistes en manifestacions i altres formes d’acció política, així com un increment de la mobilització especialment pronunciat entre els menors de trenta anys. Aquestes dades permeten contextualitzar sociològicament Urquinaona, sense pressuposar que els participants en els enfrontaments constituïren una mostra representativa de la joventut independentista.
Una generació que havia crescut en democràcia. Ací hi ha una paradoxa històrica important.
Bona part dels joves mobilitzats el 2019 havien nascut molt després de la mort de Franco. Havien crescut en una Catalunya amb Parlament, escoles en català, eleccions periòdiques, llibertat d’associació i institucions autonòmiques.
Per a alguns, l’1 d’octubre de 2017 i la resposta judicial posterior representaren una experiència de ruptura amb les expectatives democràtiques que havien adquirit.
No significa que visqueren sota una dictadura, sinó que la seua concepció de la legitimitat democràtica entrà en conflicte amb la resposta institucional de l’Estat.
Aquesta distinció ajuda a explicar una de les qüestions que planteja Urquinaona: com pot una generació socialitzada en llibertats democràtiques arribar a considerar insuficient el marc polític que les garanteix?
L’anàlisi dels fets també exigeix reconèixer els diferents tipus de violència.
Amnistia Internacional documentà usos excessius de la força policial durant les protestes d’octubre de 2019 i qüestionà determinades intervencions contra persones que no representaven una amenaça.
El Síndic de Greuges constatà que la majoria de les manifestacions multitudinàries havien estat pacífiques, però també identificà episodis minoritaris de violència que exigiren intervenció policial. El seu informe registrà lesions entre agents, danys materials i quatre persones que perderen la visió d’un ull, presumptament per impactes de projectils policials.
La comparació amb el franquisme ha de respectar aquestes diferències. L’existència d’actuacions policials excessives en democràcia no converteix el sistema democràtic en una dictadura, encara que aquestes actuacions siguen objecte d’una crítica severa i requerisquen investigació, responsabilitats i reparació.
Un aspecte especialment rellevant és la distància entre les formes de mobilització juvenil i la política parlamentària.
La protesta d’Urquinaona no pot atribuir-se a un únic partit ni assimilar-se a tot l’independentisme. Les entrevistes periodístiques mostraven participants sense afiliació ni experiència organitzativa prèvia.
Això permet plantejar una hipòtesi sociològica: la mobilització de 2019 expressava, almenys en part, una demanda d’acció política que no trobava resposta satisfactòria en les institucions i les organitzacions existents.
La hipòtesi és compatible amb la literatura sobre mobilitzacions juvenils, però no prova que els participants compartiren una estratègia independentista homogènia.
Urquinaona no fou simplement una protesta per una bandera. També fou un escenari on es manifestaren les tensions entre les expectatives de participació política, els límits institucionals i les formes de resposta de l’Estat.
Això permet formular tres preguntes aplicables també a ERC, Podemos, els Comuns i qualsevol projecte (perquè així ens ho venen) republicà:
Quina resposta ofereix una força política democràtica quan una part de la població considera que les vies institucionals no resolen una reivindicació persistent?
Com pot defensar simultàniament l’ordre públic, els drets de manifestació i la proporcionalitat de l’actuació policial?
Quan defensa la plurinacionalitat, està proposant reconeixement cultural, distribució territorial del poder o una capacitat efectiva de revisar el pacte constituent?
La distinció final és entre canviar la forma de l’Estat i canviar la titularitat de la sobirania.
El franquisme negava la democràcia política. El republicanisme espanyol democràtic la defensa. Aquesta és una diferència estructural que no es pot esborrar.
Però una República espanyola també podria mantindre un model nacional unitari en què Catalunya tinguera autonomia, representació parlamentària i drets culturals, sense reconeixement d’un dret unilateral de secessió.
Des d’una concepció federal pactista, aquest resultat podria ser defensat com un acord constitucional democràtic. Des del republicanisme independentista, continuaria sense resoldre’s la reivindicació de sobirania catalana.
Urquinaona afegeix una dimensió humana a aquest conflicte: mostra què pot succeir quan la discrepància constitucional es transforma en experiència de carrer, confrontació policial, frustració generacional i distanciament respecte dels representants polítics.
Per això, la pregunta més significativa no és si el republicanisme espanyol contemporani és una continuació del franquisme —una afirmació històricament insostenible com a equivalència general—, sinó quins elements de la concepció unitària de l’Estat han perdurat, com es justifiquen ara democràticament i fins a quin punt poden reformar-se mitjançant un pacte polític real.
Aquesta formulació permet criticar les contradiccions territorials del republicanisme espanyol sense banalitzar la dictadura franquista ni desatendre les tensions democràtiques que Urquinaona va fer visibles.