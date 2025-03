Vivim envoltats de cotxes. Vivim envoltats de moltíssims cotxes, en un món de cotxes, de carrers per als cotxes. No només a la ciutats, és clar. Què us he d’explicar? Cotxes que agafen velocitats molt per sobre del que convé i està permès. Arreu, cotxes i motos i patinets i bicicletes. I moltes presses, per norma general.

No hi ha suficient transport públic i el que hi ha és caríssim.

Algunes coses grinyolen. Molt de negoci i política de claveguera. Per què no dir-ho?

Hi ha, així mateix, moltíssimes carreteres en mal estat. Perilloses, doncs.

D’acord, jo no sóc cap especialista en mobilitat, però algunes coses grinyolen i no se’n parla com caldria.