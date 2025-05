Un temps de silenci

En Víctor Alba -Pere Pagès- va ser una de les meues grans amistats de jove. No vam coincidir gaire en el temps, però m’ensenyà grans veritats que sempre he dut amb mi. Una d’elles és que en aquesta democràcia la lluita per la justícia és molt més complicada que durant la dictadura del Franco. I això té la seua correspondència en les relacions humanes i el conjunt de les sociabilitats.

Sempre n’he estat conscient. Sovint he tractat sobre la por, al bloc.

Què difícil és encaixar un mal resultat si d’entrada et consideres més capacitat que el teu adversari. I què inútil resulta el poder si no ets capaç d’assumir que tard o d’hora les contradiccions t’erosionaran la felicitat.

En un món on la guerra i l’abús de poder es relativizen, em pregunto si hi ha cap persona prou digna que puga llençar la primera pedra en favor de la bonesa i la veritat.