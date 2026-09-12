Un racó de pau per descobrir i protegir

Un racó de pau per descobrir i protegirDeixa un comentari
No busqueu a l’Alcover-Moll la paraula espollogar perquè no la trobareu. Però aquesta paraula s’ha dit tota la vida entre els pagesos de les Terres de l’Ebre. Si més no, al Montsià i al Baix Ebre. Espollogar és esporgar (oliveres), i això és lo que enguany hauria de fer si vull salvar la poca dignitat que encara conservo en la meua pròpia família.
Fragment recuperat de l’arxiu web.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà