Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • Un racó de pau per descobrir i protegir

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    No busqueu a l’Alcover-Moll la paraula espollogar perquè no la trobareu. Però aquesta paraula s’ha dit tota la vida entre els pagesos de les Terres de l’Ebre. Si més no, al Montsià i al Baix Ebre. Espollogar és esporgar (oliveres), i això és lo que enguany hauria de fer si vull salvar la poca dignitat que encara conservo en la meua pròpia família.

    Fragment recuperat de l’arxiu web.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà

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