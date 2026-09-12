Un món per viure

Un món per viureDeixa un comentari
Ilana Yahav és una artista polifacètica que m’encanta. Pels volts de Nadal vaig descobrir el seu art i des d’aleshores continuo cercant per la xarxa mostres dels seus paisatges de sorra i llum. Algunes de les seves creacions es poder veure al YouTube: aquest vídeo n’és una mostra.
I com que avui és diumenge i demà acabo l’examen 5 de 5 després de forces anys sense maratons d’aquesta mena (quina gust, aquest de fer curses!), he estat reflexionant durant l’esmorzar i a la dutxa sobre el què de ma vida. Això no em passa sovint, només quan tinc massa hores de diumenge per endavant i no he baixat al poble i la mandra s’acumula mirant fixament el cafè que encara no he begut o la melmelada de la iaia que no penso mai en tapar abans de marxar. Gràcies a Déu, però, he trobat en la música la manera de veure-hi més clar.
I com que avui és diumenge i demà acabo l’examen 5 de 5 després de forces anys sense maratons d’aquesta mena (quina gust, aquest de fer curses!), he estat reflexionant durant l’esmorzar i a la dutxa sobre el què de ma vida. Això no em passa sovint, només quan tinc massa hores de diumenge per endavant i no he baixat al poble i la mandra s’acumula mirant fixament el cafè que encara no he begut o la melmelada de la iaia que no penso mai en tapar abans de marxar. Gràcies a Déu, però, he trobat en la música la manera de veure-hi més clar.
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Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà