Solcades

Eduard Solà Agudo

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    • Un llibre interessant

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    El vaig trobar al Mercat de Sant Antoni, on no hi he tornat des del setembre: és el llibre Josep Pla, inèdit (Editorial Blume), d’en Josep Valls i Grau. De ben segur que no deu ser massa fàcil de trobar: la primera edició és del 1982 i jo vaig comprar un exemplar de la reimpressió de l’abril de 1986, que és el de la imatge.

    Fragment recuperat de l’arxiu web.

    Aquesta entrada s'ha publicat en Solcades 2004–2008 — Arxiu recuperat el 12 de setembre de 2026 per Eduard Solà

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